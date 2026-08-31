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Κορκίδης (ΕΒΕΠ) για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Ζητούμενο η μείωση τιμών ταχυκίνητων κωδικών
ΕΜΠΟΡΙΟ
14:49 - 31 Αυγ 2026

Κορκίδης (ΕΒΕΠ) για την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών: Ζητούμενο η μείωση τιμών ταχυκίνητων κωδικών

Reporter.gr Newsroom
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Την έναρξη της μείωσης τιμών σε πάνω από 1.700 προϊόντα σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, τονίζοντας πως ιδιαίτερη σημασία έχει η τιμή βάσης, δηλαδή η τιμή βάσει της οποίας υπολογίζεται η έκπτωση, αλλά και η πραγματική ημερομηνία που αυτή η τιμή εντοπιζόταν στο ράφι.  

«Η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ είναι ένα μέτρο κατά της ακρίβειας, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει στόχο να επιτύχει μειώσεις των τιμών, που θα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 9%. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, οι 100 προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 7% ενώ τα 12 σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 2%», αναφέρει και συμπληρώνει:

«Η αρχική λίστα αφορά περίπου 1.740 κωδικούς και ενδέχεται να διευρυνθεί, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης προσπαθεί για νέες προσθήκες με τη λίστα να παραμένει “ανοιχτή”, ώστε να μπορούν να προστεθούν και άλλοι κωδικοί. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, όσπρια, ρύζι, αλεύρι, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται, δηλαδή, για προϊόντα που αφορούν τόσο στις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα ενός νοικοκυριού.

Σημαντικό ήταν το εθελοντικό ενδιαφέρον, καθώς πάνω από 115 προμηθευτές και επιχειρήσεις λιανικής εκδήλωσαν πρόθεση να συμμετάσχουν στη συμφωνία, με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τους εισαγωγείς και τη βιομηχανία δεν έχει τη λογική να μειωθούν οριζόντια οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, αλλά να επιλεγούν προϊόντα υψηλής συχνότητας και σημαντικής συμμετοχής στο καλάθι της νοικοκυράς.

Αυτή η επιλογή ήταν η ενδεδειγμένη γιατί υπάρχει μία σημαντική διάκριση. Οι 1.740 κωδικοί δεν σημαίνει 1.740 διαφορετικά βασικά αγαθά. Πρόκειται για κωδικούς διαφορετικών εταιρειών, συσκευασιών και brands. Επομένως, το κρίσιμο για την αξιολόγηση του μέτρου δεν είναι μόνο ο αριθμός των κωδικών, αλλά πόσα είναι τα λεγόμενα ταχυκίνητα αγαθά και τι ποσοστό του πραγματικού μηνιαίου καλαθιού καλύπτουν. Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συμφωνίας.»

Η τιμή βάσης

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί από την τιμή βάσης, δηλαδή από ποια ημερομηνία και ποια πραγματική τιμή ραφιού υπολογίζεται η έκπτωση.

«Συνεπώς, για να αξιολογηθεί αντικειμενικά το μέτρο, χρειάζεται σύγκριση ίδιου SKU, ίδιας συσκευασίας, ίδιας αλυσίδας πριν και μετά τις 31 Αυγούστου. Αυτό συνδέεται και με τη γενικότερη πολιτική του ΥΠΑΝ, αφού από τον Ιούνιο ο υπουργός Ανάπτυξης είχε δηλώσει ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ για μειώσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης», τονίζει ο ίδιος, για να προσθέσει:

«Πόσο το μέτρο θα μπορέσει να περιορίσει τον συνολικό πληθωρισμό, εξαρτάται από την επίδραση της μείωσης των τιμών και το βάρος του προϊόντος στον ΔΤΚ. Ο εθνικός ΔΤΚ της Ελλάδας τον Ιούλιο ήταν 3,4% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ στην Ευρωζώνη, η εκτίμηση της Eurostat ήταν 2,9% με την κατηγορία “τρόφιμα–αλκοόλ–καπνός” στο 1,2%. Η μείωση των συγκεκριμένων τιμών μπορεί συνεπώς να ασκήσει μετρήσιμη καθοδική επίδραση στον ΔΤΚ, αλλά όχι ίση με τη μεσοσταθμική μείωση της τιμής των συγκεκριμένων κωδικών.»

Η πρόταση

«Το ΕΒΕΠ έχει προτείνει στο ΥΠΑΝ έναν απλό “Δείκτη Πραγματικής Μείωσης Τιμών”, με αντιπροσωπευτικούς ταχυκίνητους κωδικούς από τη συγκεκριμένη λίστα που θα καταγράφονται κάθε τέλος του μήνα. Έτσι θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ονομαστική έκπτωση από την πραγματική αποκλιμάκωση της τιμής. Η πρώτη εκτίμηση είναι συνεπώς ότι το μέτρο είναι θετικό, με πραγματικό όφελος για ένα μέσο νοικοκυριό. Για να γίνει όμως αισθητή η παρέμβαση, σημασία έχει η αξία και η κάλυψη των αναγκών που αντιπροσωπεύουν οι κωδικοί.», υπογραμμίζει, καταλήγοντας ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

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