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Φωτιά στη Μέση Ανατολή, φωτιά και στο πετρέλαιο με «άλμα» σχεδόν 6%
Εμπορεύματα
14:54 - 31 Αυγ 2026

Φωτιά στη Μέση Ανατολή, φωτιά και στο πετρέλαιο με «άλμα» σχεδόν 6%

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές ανοδικές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών εγκαταστάσεων, σε μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για νέες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8), η τιμή του Brent καταγράφει άνοδο 5,89%, στα 91,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύεται κατά 3,87%, στα 86,64 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την Κυριακή δύο εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή αμερικανική επίθεση στο Ιράν από τα τέλη Ιουλίου.

Σε αντίποινα, το Ιράν επιτέθηκε σε δύο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου έχουν οδηγήσει τις τιμές υψηλότερα», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo, προσθέτοντας ότι πλέον το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται στο κατά πόσο η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ή θα υπάρξει περαιτέρω ένταση.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι το ενεργειακό κέντρο του Ιράν, το νησί Καργκ, «γίνεται συντρίμμια». Ωστόσο, δεν υπήρξαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι το νησί είχε δεχθεί επίθεση. Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο που είχε δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Ιράν αρνήθηκε ότι σημειώθηκε επίθεση στο Καργκ, υποστηρίζοντας ότι οι πετρελαϊκές δραστηριότητες στο νησί συνεχίζονται κανονικά.

Παράλληλα, οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγούσε στον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν σε αδιέξοδο, καθώς οι διαμεσολαβητές επιχειρούν να επαναφέρουν την ομαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Από την περιοχή περνούσε, πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η έντονη αντίδραση των αγορών αποδίδεται, εν μέρει, και στη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα λόγω αργίας στη Βρετανία, σύμφωνα με τον αναλυτή της Saxo Bank, Ole Hansen.

Την ίδια ώρα, στοιχεία για τη ναυσιπλοΐα δείχνουν ότι ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν ορατά τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου περιορίστηκε σε περίπου πέντε την ημέρα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την αυξημένη επιφυλακτικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες ανησυχούν για πιθανές επιθέσεις κατά πλοίων.

Η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από βλήμα ενώ εισερχόταν στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον είναι πιθανό να επιβάλλει νέες δευτερογενείς κυρώσεις στο Ιράν σε εβδομαδιαία βάση, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στην Τεχεράνη.

Παρά το σημερινό ράλι, πάντως, οι τιμές του Brent και του WTI παραμένουν σε τροχιά για μικρές μηνιαίες απώλειες τον Αύγουστο, καθώς την περασμένη εβδομάδα υποχώρησαν περισσότερο από 4%, καταγράφοντας την πρώτη εβδομαδιαία πτώση τους έπειτα από τρεις εβδομάδες.

Τέλος, ο Ντόναλντ δήλωσε την Κυριακή ότι το πετρέλαιο που εξασφαλίστηκε στο πλαίσιο πρόσφατης συμφωνίας με τη Βενεζουέλα θα χρησιμοποιηθεί για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, τα οποία έχουν υποχωρήσει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό τους εδώ και 44 χρόνια.

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου εκτοξεύονται κατά 4,2% στα 69,825 ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός αποδυναμώνεται κατά 0,57% στα 4.503,79 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι κερδίζει 0,18% στα 67,91 δολάρια και ο χαλκός ενισχύεται κατά 0,42% στα 6,68 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο αποδυναμώνεται κατά 0,12% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,15 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,05% στα 1.35 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8567 λίρα προς ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 15:14
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