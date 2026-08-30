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Κυψέλη: Νεκρό έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Ειδήσεις
21:29 - 30 Αυγ 2026

Κυψέλη: Νεκρό έμβρυο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Reporter.gr Newsroom
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Σοκαριστικό εύρημα ήρθε στο φως το μεσημέρι της Κυριακής 30/8 στην Κυψέλη, όταν αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντόπισαν νεκρό έμβρυο μέσα σε βαλίτσα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε περίπου στις 16:00, μετά από ενημέρωση της Αστυνομίας από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης ανέφερε ότι οι ένοικοι δεν είχαν καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα, ενώ εξέφρασε παράλληλα υποψίες για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών στο εσωτερικό του χώρου.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι εντόπισαν στο διαμέρισμα τέσσερα άτομα: έναν 45χρονο Έλληνα, την 28χρονη αλλοδαπή σύντροφό του, μία 15χρονη ανήλικη και έναν 25χρονο αλλοδαπό, φίλο της.

Κατά τον έλεγχο στους δύο άνδρες βρέθηκε ποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε, και οι δύο οδηγήθηκαν για περαιτέρω έλεγχο.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στους χώρους του διαμερίσματος. Ανάμεσα στα αντικείμενα που εξετάστηκαν ήταν και αρκετές βαλίτσες. Σε μία από αυτές εντοπίστηκε το νεκρό έμβρυο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας περίπου επτά έως οκτώ μηνών.

Στο διαμέρισμα κλήθηκε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει το εύρημα και να συνδράμει στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, η οποία εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το έμβρυο στη βαλίτσα, καθώς και τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του.

Οι Αρχές διερευνούν παράλληλα τον ρόλο των ατόμων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

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