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ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ μας κουνά το δάχτυλο, ενώ το 2015 ψήφιζε την Κωνσταντοπούλου
Πολιτική
15:25 - 31 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ μας κουνά το δάχτυλο, ενώ το 2015 ψήφιζε την Κωνσταντοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις αιχμές περί «όξυνσης» του πολιτικού κλίματος. 

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική επίκληση της θεσμικότητας, υπενθυμίζοντας τη στάση της ΝΔ στις ψηφοφορίες για το Προεδρείο της Βουλής το 2015 και το 2019, και κάνει λόγο για «κερκόπορτα» που ανοίγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο, όπως υποστηρίζει, την περαιτέρω ενίσχυση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Η δήλωση:

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μέμφθηκε το ΠΑΣΟΚ για «όξυνση» του πολιτικού κλίματος.

Κουνά το δάχτυλο η Νέα Δημοκρατία που το 2015 ψήφισε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για το Προεδρείο της Βουλής, μεταξύ των οποίων τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για το 3ο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα, αλλά και το 2019 υπερψήφισε την πρόταση αντιπροέδρου από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.

Το Προεδρείο της Βουλής είναι διακομματικό. Αυτό ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Όχι από κάποιο καπρίτσιο του νομοθέτη, αλλά γιατί το Προεδρείο της Βουλής είναι η αντανάκλαση της ετυμηγορίας του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και διαχρονικά τηρείται ένας θεσμικός κανόνας: Οι βουλευτές της συμπολίτευσης ψηφίζουν τους αντιπροέδρους της αντιπολίτευσης και ανάποδα. Η θεσμικότητα δεν είναι ελληνικός καφές, κύριε Μαρινάκη, τη μία μέρα να τον πίνεις με ολίγη και την άλλη βαρύ γλυκό.

Ο κ. Μητσοτάκης ανοίγει μια κερκόπορτα: οδηγεί σε σύγκρουση ακόμη και για τις αυτονόητες συναινέσεις.

Παραβιάζει τη θεσμικότητα γιατί έτσι έχει μάθει: οι κανόνες του παιχνιδιού να έρχονται πάντα στα μέτρα του.

Αυτά τα δείγματα γραφής δεν έχουν καμία σχέση με το κεντρώο ακροατήριο. Είναι καθαρά ακροδεξιά ρητορική. Και δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση, γιατί κατ’ ουσίαν Πρόεδρος και καθοδηγητής της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης έχει και πρακτικό όφελος. Θα διευρύνει κι άλλο την πλειοψηφία του στη Διάσκεψη των Προέδρων, ένα όργανο της Βουλής με πολύ σημαντικές αρμοδιότητες, -μεταξύ άλλων και η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών-, για να συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι του ανέλεγκτου Πρωθυπουργού.

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