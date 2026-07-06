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Χαμόγελα στην Άγκυρα, ψυχρό κλίμα στις Βρυξέλλες για το βρετανικό «reset»
Ειδήσεις
16:20 - 06 Ιουλ 2026

Χαμόγελα στην Άγκυρα, ψυχρό κλίμα στις Βρυξέλλες για το βρετανικό «reset»

Reporter.gr Newsroom
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Όταν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συμμετάσχει αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα σε αυτό που πιθανότατα θα είναι μία από τις τελευταίες σημαντικές διεθνείς συνόδους του, το κλίμα θα είναι ιδιαίτερα θερμό, καθώς θα βρεθεί στο πλευρό Ευρωπαίων ηγετών με τους οποίους έχει συνεργαστεί στενά σε ζητήματα άμυνας. Ωστόσο, στις Βρυξέλλες οι συζητήσεις γύρω από την προτεινόμενη «επανεκκίνηση» (reset) των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit αποδεικνύονται πολύ πιο περίπλοκες.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η επιδίωξη του Λονδίνου να συμμετέχει σε ορισμένες συνεδριάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα από τις Βρυξέλλες. Η βρετανική κυβέρνηση επιθυμεί να συμμετέχει στις επιτροπές που είναι αρμόδιες για τη γεωργία, τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και για την αγορά άνθρακα και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ – τομείς στους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει να ευθυγραμμίσει το ρυθμιστικό του πλαίσιο με εκείνο της Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τα κράτη-μέλη ότι, βάσει του ισχύοντος πλαισίου των σχέσεων ΕΕ–Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα συμμετοχής στις συγκεκριμένες διαδικασίες. Παράλληλα, αρκετές χώρες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο να αποκτήσει το Ηνωμένο Βασίλειο οποιονδήποτε ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ένωσης.

Ωστόσο, η Επιτροπή άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί σε Βρετανούς αξιωματούχους να συμμετέχουν σε ορισμένες τεχνικές συναντήσεις εμπειρογνωμόνων — μια δυνατότητα που παρέχει ήδη και σε άλλους στενούς οικονομικούς εταίρους της ΕΕ. Μάλιστα, ορισμένα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν θετικά απέναντι σε αυτή την προοπτική.

Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε τροχιά πραγματοποίησης συνόδου κορυφής στις 22 Ιουλίου. Ωστόσο, η παραίτηση του Στάρμερ από την πρωθυπουργία ανέτρεψε τον σχεδιασμό, με νέα ημερομηνία να αναμένεται να οριστεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων του διαδόχου του, Άντι Μπέρναμ.

Οι διαπραγματεύσεις ενόψει της συνόδου είχαν επικεντρωθεί κυρίως στη δημιουργία ενός προγράμματος κινητικότητας των νέων, καθώς και στην εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας και στην ευθυγράμμιση των κανόνων για τα τρόφιμα και τη γεωργία. Ωστόσο, όπως αναφέρουμε, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες.

Οι Βρυξέλλες πιέζουν το Λονδίνο να αυξήσει το ανώτατο όριο συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κινητικότητας, ενώ παράλληλα απορρίπτουν το βρετανικό αίτημα να επιβάλλεται τέλος στους νέους πολίτες της ΕΕ για την πρόσβασή τους στο βρετανικό σύστημα υγείας. Επιπλέον, το ζήτημα των πανεπιστημιακών διδάκτρων παραμένει ανοιχτό.

Στον τομέα της ενέργειας, ένα ακόμη σημείο τριβής αποτελεί το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου να εξαιρεθεί από τους ευρωπαϊκούς κανόνες που διέπουν τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα, προκειμένου να στηριχθούν οι βρετανικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Με τον Μπέρναμ να αναλαμβάνει ήδη ένα ιδιαίτερα βαρύ κυβερνητικό πρόγραμμα, μένει να φανεί πώς θα διαμορφώσει την επόμενη φάση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, δέκα χρόνια μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από το ευρωπαϊκό μπλοκ.

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