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Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του
Ειδήσεις
13:03 - 15 Ιουν 2026

Λίβανος: Καλεί τους εκτοπισμένους σε αυτοσυγκράτηση - Το Ισραήλ αρνείται να αποσύρει τα στρατεύματά του

Reporter.gr Newsroom
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Οι αρχές στο νότιο Λίβανο προειδοποίησαν τη Δευτέρα (15/6) τους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί από τον τρίμηνο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ να μη βιαστούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό της ευρύτερης σύγκρουσης, καθώς το Ισραήλ δήλωσε ότι δε θα αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότο της χώρας.        

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Λίβανος έχει υποστεί τη φονικότερη επέκταση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με χιλιάδες νεκρούς και περίπου 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους εκτοπισμένους από την ισραηλινή επίθεση κατά της -υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης- Χεζμπολάχ, η οποία άνοιξε πυρ κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη στις 2 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, βασικός διαμεσολαβητής μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία νωρίς το πρωί της Δευτέρας, η οποία προβλέπει «την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Στο νότιο Λίβανο, όπου ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει μια αυτοανακηρυχθείσα ζώνη ασφαλείας, δημοτικά συμβούλια εξέδωσαν ανακοινώσεις καλώντας τους κατοίκους να καθυστερήσουν την επιστροφή τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς, του οποίου η χώρα δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν, δήλωσε ότι το Ισραήλ δε θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία και ότι θα απαντήσει με αντίποινα εάν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω των εξελίξεων στο Λίβανο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Κατς ανέφερε ότι η ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο θα εκκενωθεί από τον τοπικό πληθυσμό και ότι «όλες οι τρομοκρατικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών σε χωριά επαφής», σημείωσε αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

Από την άλλη πλευρά, δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη Χεζμπολάχ σχετικά με τη συμφωνία.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Νάμπιχ Μπέρι, πολιτικός σύμμαχος της οργάνωσης και επικεφαλής του σιιτικού κινήματος Αμάλ, δήλωσε ότι η συμφωνία θέτει «τα θεμέλια για ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Σε δήλωσή του, ο Μπέρι ευχαρίστησε τόσο το Ιράν όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ένταξη της παύσης των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο στη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πρόβλεψη δεσμευτική.

Να σημειωθεί ότι ο ισραηλινός στρατός έχει κατεδαφίσει χωριά στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες εβδομάδες, υποστηρίζοντας ότι δρα εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ που είναι ενσωματωμένοι σε κατοικημένες περιοχές της σιιτικής κατά κύριο λόγο περιοχής. Εκατοντάδες χιλιάδες Λιβανέζοι σιίτες έχουν καταφύγει σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το Ιράν, -οι Φρουροί της Επανάστασης του οποίου ίδρυσαν τη Χεζμπολάχ το 1982-, είχε επιμείνει ώστε μια εκεχειρία στο Λίβανο να συμπεριληφθεί ως μέρος οποιασδήποτε ευρύτερης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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