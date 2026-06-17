Βρετανία: Κάτω από τις προβλέψεις ο πληθωρισμός τον Μάιο – Στο 2,8%

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο διατηρήθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση τον Μάιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για άνοδο στο 3%.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν επιτάχυνση του πληθωρισμού, ωστόσο οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τον Απρίλιο, όταν ο δείκτης είχε υποχωρήσει στο 2,8%.

Η αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον Απρίλιο αποδόθηκε κυρίως στην αναθεώρηση του ρυθμιζόμενου ανώτατου ορίου τιμών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδραση αυτή θα αποδειχθεί προσωρινή, καθώς το πλαφόν αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, οδηγώντας το ενεργειακό κόστος στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Στην τελευταία συνεδρίασή της, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο 3,75%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν τότε επισημάνει ότι «η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας», αναφερόμενοι στις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία διατηρεί τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα επί μήνες, λόγω και της συνεχιζόμενης διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αγορές εκτιμούν με πιθανότητα 95% ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και στην επόμενη συνεδρίασή της την Πέμπτη, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν πιθανή μια νέα αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις ενισχυθούν εκ νέου.