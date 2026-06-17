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Κοινό μέτωπο της Ηλείας για οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια
Οικονομία
09:19 - 17 Ιουν 2026

Κοινό μέτωπο της Ηλείας για οριστική λύση στα πυρόπληκτα δάνεια

Reporter.gr Newsroom
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Με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τους Υφυπουργούς κ. Αθανάσιο Πετραλιά και κ. Δημήτρη Μαρκόπουλο, οι φορείς της Ηλείας ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, προκειμένου να υπάρξει δίκαιη, βιώσιμη και οριστική λύση για τις οφειλές που προέρχονται από την κατάπτωση εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε πυρόπληκτα δάνεια.

Η κοινή παρέμβαση συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Κωνσταντίνο Λεβέντη, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη και τους Δημάρχους Πύργου κ. Ευστάθιο Καννή, Ήλιδας κ. Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, Αρχαίας Ολυμπίας κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλο, Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Ιωάννη Λέντζα, Πηνειού κ. Αλέξιο Καστρινό, Ζαχάρως κ. Κωνσταντίνο Μητρόπουλο και Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κ. Διονύσιο Μπαλιούκο.

Στην επιστολή, με βάση ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι η Ηλεία είναι ένας τόπος που δοκιμάστηκε βαθιά από τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις μακροχρόνιες συνέπειές τους. Για πολλές επιχειρήσεις, επαγγελματίες, αγρότες και νοικοκυριά, οι επιπτώσεις δεν περιορίστηκαν στην πρώτη περίοδο μετά την καταστροφή, αλλά παρέμειναν ενεργές για πολλά χρόνια, επηρεάζοντας την οικονομική δραστηριότητα, την περιουσιακή κατάσταση και τη δυνατότητα ανάκαμψης ολόκληρων τοπικών κοινωνιών.

Οι φορείς της Ηλείας τονίζουν ότι οι συγκεκριμένες οφειλές δεν δημιουργήθηκαν από φορολογική παραβατικότητα ούτε από συνήθη επιχειρηματικό κίνδυνο. Δημιουργήθηκαν ως συνέπεια κρατικών μέτρων αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, καθώς τα δάνεια είχαν χορηγηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη στήριξη των πληγέντων.

Σήμερα, μετά την κατάπτωση των εγγυήσεων, εκατοντάδες δανειολήπτες, συνοφειλέτες και εγγυητές στην Ηλεία βρίσκονται αντιμέτωποι με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί με τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Η αντιμετώπισή τους ως κοινών οφειλετών, όπως υπογραμμίζουν οι συνυπογράφοντες, δεν ανταποκρίνεται στη φύση και στην ιστορία του προβλήματος.

Με την κοινή επιστολή ζητείται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια, η οποία να περιλαμβάνει:

  • αναγνώριση των οφειλών αυτών ως ειδικής κατηγορίας,
  • δυνατότητα εξόφλησης έως 120 μηνιαίες δόσεις,
  • ουσιαστική μείωση ή διαγραφή τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων,
  • μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο,
  • κάλυψη πρωτοφειλετών, συνοφειλετών και εγγυητών,
  • αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για όσους ενταχθούν και τηρούν τη ρύθμιση,
  • δυνατότητα μερικής διαγραφής βασικής οφειλής με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια,
  • επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης δήλωσε:

«Η Ηλεία ζητά ενωμένη μία δίκαιη και οριστική λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια. Δεν πρόκειται για μια απλή οικονομική εκκρεμότητα. Πρόκειται για ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, οικονομικής επανεκκίνησης και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Πολιτεία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έγιναν οφειλέτες από φορολογική παραβατικότητα. Βρέθηκαν σε αυτή τη θέση εξαιτίας μέτρων που θεσπίστηκαν για την αποκατάσταση μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής. Η Πολιτεία οφείλει σήμερα να ολοκληρώσει εκείνη την παρέμβαση με έναν δίκαιο, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο τρόπο».

Οι φορείς της Ηλείας υπογραμμίζουν ότι δεν ζητούν προνομιακή μεταχείριση, αλλά αναγνώριση της πραγματικής φύσης του προβλήματος και θέσπιση μιας ρεαλιστικής δυνατότητας διευθέτησης.

Όπως τονίζεται στην κοινή επιστολή, μία βιώσιμη ρύθμιση δεν θα αποκαταστήσει μόνο μια χρόνια αδικία, αλλά θα ενισχύσει και την εισπραξιμότητα του Δημοσίου, καθώς θα επιτρέψει την τακτοποίηση οφειλών που σήμερα παραμένουν ουσιαστικά ανεπίδεκτες είσπραξης.

Το Επιμελητήριο Ηλείας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι Δήμοι της Ηλείας ζητούν από την κυβέρνηση να εξετάσει θετικά την πρόταση και να συμπεριλάβει σχετική ειδική διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

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