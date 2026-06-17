ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Σε παρέμβαση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους για το έτος 2026-2027» προέβη η Ε.Σ.Α.μεΑ. με έγγραφό της προς τα αρμόδια υπουργεία.

Ειδικότερα, σε υπόμνημά της η ΕΣΑμεΑ επισημαίνει ότι, παρότι η αύξηση του ποσού του voucher στα 400 ευρώ για την υψηλή περίοδο και στα 600 ευρώ για τη χαμηλή περίοδο κινείται προς την ορθή κατεύθυνση, εντούτοις πολλά άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις μένουν εκτός για ακόμα μία χρονιά. Αυτό συμβαίνει παρά την εξαίρεσή τους από τα εισοδηματικά κριτήρια, εξαιτίας των πληθωριστικών τάσεων και της μεγάλης αύξησης στα βασικά αγαθά, στην ενέργεια και συνολικά στο κόστος ζωής των τελευταίων ετών.

Ως εκ τούτου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί να μην μείνει εκτός ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία και να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, καθώς η πλειονότητα αυτών δεν έχει καμία άλλη πιθανότητα διακοπών. Επιπρόσθετα, ζητά η οικονομική ενίσχυση να είναι προσαυξημένη για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και να μην συμμετέχουν στην κλήρωση, αλλά να λαμβάνουν το voucher αυτόματα, εφόσον έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για δύο ακόμη σοβαρά κενά της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη ότι η επίκληση της ιδιότητας «άτομα με αναπηρία» είναι δυνατή μόνο μία φορά (είτε από το αιτούμενο πρόσωπο είτε από γονέα για το τέκνο του) αποκλείει τις οικογένειες με πάνω από ένα μέλος με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά προσαύξηση του ποσού για τις συγκεκριμένες, ιδιαίτερα ευάλωτες οικογένειες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην ΚΥΑ δεν έχει συμπεριληφθεί η δυνατότητα ύπαρξης συνοδών δικαιούχων/ωφελούμενων, μια παράλειψη που προφανώς θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, εμποδίζοντας στην πράξη τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν το δικαίωμά τους στις διακοπές.