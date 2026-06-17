CNN: Το μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθορίζει τους όρους για την εκεχειρία ανάμεσα στις δύο χώρες, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μια μορφή οικονομικής «ανακούφισης» για την Τεχεράνη, καθώς και τη δέσμευση του Ιράν ότι δε θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με προσχέδιο του κειμένου που εξασφάλισε το CNN, το 14 σελίδων μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα, ωστόσο διπλωμάτης που το εξέτασε κατά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα επιβεβαίωσε το περιεχόμενό του, όπως και δύο ακόμη διπλωματικές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Δεδομένου του υψηλού βαθμού μυστικότητας που διατηρούν τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη, δεν είναι σαφές αν το προσχέδιο που διέρρευσε στο CNN αποτυπώνει με ακρίβεια τη διατύπωση του τελικού κειμένου, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί δια ζώσης την ερχόμενη Παρασκευή (19/6) στην Ελβετία.

Παράλληλα, οι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στη διατύπωση. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κείμενο αυτό δεν αντανακλά το πραγματικό μνημόνιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν την πώληση πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται να αποκτήσει πρόσβαση σε ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισ. δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν το πυρηνικό της πρόγραμμα στο πλαίσιο των επόμενων διαπραγματεύσεων.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω έγγραφο δεν περιλαμβάνει αναλυτικές προβλέψεις σχετικά με την τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Τι λένε ΗΠΑ και Ιράν για το προσχέδιο

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι το κείμενο αποτυπώνει τη συμφωνία που υπογράφηκε ψηφιακά την Κυριακή (14/6) από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τη σημασία του μνημονίου, χαρακτηρίζοντάς το «πολιτικό έγγραφο» που δεν αποτυπώνει τις κρίσιμες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ιράν μέσω παρασκηνιακών διαύλων με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά το μέλλον του πυρηνικού του προγράμματος.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο όταν του παρουσιάστηκε το προσχέδιο που επικαλείται το CNN. Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim χαρακτήρισε τις διαρροές του κειμένου ανακριβείς, ενώ νωρίτερα εκδοχή του είχε δημοσιεύσει και το Bloomberg.

Το μνημόνιο συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων της συμφωνίας.

Το περιεχόμενο του κειμένου που διέρρευσε

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τους συμμάχους τους στη σημερινή σύγκρουση, δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου συνεργασίας την άμεση και μόνιμη παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ταυτόχρονα δεσμεύονται ότι στο εξής δε θα προβαίνουν σε καμία εχθρική ενέργεια εκατέρωθεν και θα απέχουν από απειλή ή χρήση βίας. Η τελική συμφωνία θα επικυρώσει τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου και των υπολοίπων.

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται επίσης να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να αποφεύγουν κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις τους.

Προβλέπεται ότι Ιράν και ΗΠΑ θα διαπραγματευτούν και θα καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συναίνεσης.

Αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα αποτρέψουν κάθε παρεμπόδιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ενώ η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί εντός 30 ημερών σε πλήρη δυναμικότητα, ανάλογα με τα προπολεμικά επίπεδα ροής από την πλευρά του Ιράν. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από τις γύρω περιοχές εντός 30 ημερών από την τελική συμφωνία.

Το Ιράν, από την πλευρά του, αναλαμβάνει να διασφαλίσει άμεσα ότι η ναυσιπλοΐα εμπορικών πλοίων μεταξύ Περσικού Κόλπου και Θάλασσας του Ομάν θα επανέλθει εντός 30 ημερών στα προπολεμικά επίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης τεχνικών εμποδίων και εξουδετέρωσης ναρκών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, θα καταρτίσουν ολοκληρωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, με προβλεπόμενη χρηματοδότηση τουλάχιστον 300 δισ. δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής του θα καθοριστεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται επίσης να άρουν τις υφιστάμενες κυρώσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ΔΟΑΕ, καθώς και όλων των μονομερών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί.

Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα κατασκευάσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι το ζήτημα του εμπλουτισμένου υλικού και όλα τα συναφή θέματα του πυρηνικού προγράμματος θα διευθετηθούν σε τελική συμφωνία, η οποία θα επιβεβαιώσει τις σχετικές διατάξεις.

Μέχρι τότε, συμφωνείται διατήρηση του status quo: το Ιράν διατηρεί το υπάρχον καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκδώσουν εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών, καθώς και για όλες τις σχετικές υπηρεσίες (τραπεζικές, ασφαλιστικές και μεταφορικές).

Επιπλέον, προβλέπεται σταδιακή αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων, ανάλογα με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, τα οποία θα διατεθούν σύμφωνα με αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν.

Θα συσταθεί επίσης μηχανισμός παρακολούθησης για την εφαρμογή της τελικής συμφωνίας και τη μελλοντική συμμόρφωση των δύο πλευρών.

Μετά την υπογραφή και την επιβεβαίωση της έναρξης εφαρμογής συγκεκριμένων άρθρων του μνημονίου, οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία, η οποία θα αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα.

Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναφορά στα Στενά του Ορμούζ

Να σημειωθεί ότι το κείμενο που διέρρευσε δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στα Στενά του Ορμούζ, παρότι το επίμαχο ζήτημα αποτέλεσε κεντρικό σημείο των διαπραγματεύσεων.

Αν και προβλέπεται αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας μεταξύ Περσικού Κόλπου και Κόλπου του Ομάν εντός 30 ημερών, δεν καθορίζεται το μελλοντικό καθεστώς των Στενών για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν τις ερμηνείες ότι η συμφωνία παραχωρεί στο Ιράν τον έλεγχο της περιοχής, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι θα συνεχίσει να ρυθμίζει τη διέλευση και να εισπράττει τέλη.

Η διατύπωση ότι η ναυσιπλοΐα θα επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα «από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» αφήνει ανοικτό πεδίο ερμηνειών ως προς το τελικό καθεστώς των Στενών.