Βανς κατά Ισραήλ: Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε – Η συμφωνία πρέπει να γίνει σεβαστή

Την αρνητική στάση του Ισραήλ απέναντι στη συμφωνία με το Ιράν αποδοκίμασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντ. Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, καταδικάζοντας παράλληλα τις αδιάκοπες επιθέσεις στον Λίβανο και υπονοώντας πως το Ισραήλ κάνει κατάχρηση της στρατιωτικής του ισχύος, νομίζοντας πως έτσι θα αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους και τα προβλήματα εθνικής ασφαλείας.

«Βρίσκω όλη αυτήν την πελώρια αναστάτωση στο Ισραήλ λίγο περίεργη, επειδή πιστεύω ότι προέρχεται από μια κατάσταση δυσπιστίας και νομίζω ότι η Αμερική έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτής της περιοχής του κόσμου», τόνισε ο Βανς, για να συμπληρώσει:

«Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά με αυτή τη συγκεκριμένη χώρα και αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και νομίζω ότι η ιδέα ότι έχουμε κάνει μια απαίσια συμφωνία δεν υποστηρίζεται από τα γεγονότα, αλλά απλώς δεν έχει κανένα νόημα αν σκεφτεί κανείς τη μεγάλη διάρκεια της σχέσης».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ανέφερε:

«Υπάρχει αυτός ο περίεργος πανικός το Ισραήλ, όπου υποθέτουν ότι όλα όσα προβλέπονται και είναι καλά για το Ιράν θα συμβούν – αλλά αυτό θα συμβεί χωρίς οι Ιρανοί να αλλάξουν καμία συμπεριφορά. Και απλά δεν ξέρω γιατί κάποιος θα πίστευε ότι αυτό είναι αλήθεια».

Ο ίδιος σημείωσε πως, αν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέφυγε να επικρίνει τη συμφωνία, οι ακροδεξιοί του εταίροι δεν εμφανίζονται καθόλου ικανοποιημένοι, όπως αποδεικνύεται από τις δηλώσεις των Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ (Υπ. Εθνικής Ασφαλείας) και Μπεζαλέλ Σμότριτς (Υπ. Οικονομικών). ]

«Είναι σαφές ότι μεγάλα τμήματα του ισραηλινού πολιτικού συστήματος και του πληθυσμού είναι πολύ ευαίσθητα σε αυτή τη συμφωνία», είπε ο Βανς, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης.

«Υποθέτω ότι η απάντησή μου σε αυτούς θα ήταν: Ποια είναι η ακριβής πρότασή σας; Είστε μια χώρα εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε για να λύνετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που έχετε».

Στα σχετικά με τη συμφωνία, ο Βανς είπε ακόμη πως τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από διόδια και τέλη, ενώ επιβεβαίωσε την είδηση πως 12 πλοία πέρασαν από την κρίσιμη θαλάσσια δίοδο μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.

Παράλληλα, σημείωσε πως στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Ουάσιγκτον αναμένει ότι η Τεχεράνη δεν θα έχει πυραύλους που μπορούν να «απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο τον κόσμο», ενώ προσέθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα ενημερώσει σύντομα το Κογκρέσο των ΗΠΑ για τη συμφωνία με το Ιράν και πως μέρος του στόχου της ειρηνευτικής συμφωνίας της Ουάσινγκτον με το Ιράν θα ήταν να επιτραπεί στην κυβέρνηση του Λιβάνου να αστυνομεύει το νότιο τμήμα της χώρας της, αντί της Χεζμπολάχ.