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Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Ειδήσεις
17:57 - 15 Ιουν 2026

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν εμφανίζονται ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και ο Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς του Ισραήλ, επιμένοντας να επιτραπεί στο Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα.  

«Το Κράτος του Ισραήλ δεν πρέπει να αποδεχτεί την κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν», σημείωσε ο Μπεν Γκβιρ στους δημοσιογράφους πριν από την εβδομαδιαία συνάντηση της παράταξης του κόμματός του Οτζμά Γεχουντίτ στην Κνεσέτ, επιμένοντας ότι «η ασφάλεια των πολιτών του Ισραήλ και των στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού (IDF) υπερισχύει όλων των άλλων ζητημάτων» και ότι το Ισραήλ «δεν δεσμεύεται από συμφωνίες που θέτουν τέλος στην ικανότητά του να αμύνεται».

«Απαιτώ από τον πρωθυπουργό να επιτρέψει στους στρατιώτες του IDF να συνεχίσουν τη ζωτική δραστηριότητα της κατεδάφισης σπιτιών, της εξάλειψης των τρομοκρατών της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των κατοίκων από τα σπίτια τους. Δεν πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με τις συμφωνίες μεταξύ Τραμπ και Χαμενεΐ», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ.

«Θεωρούμε και εκτιμούμε τη βαθιά φιλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη στήριξη του Προέδρου Τραμπ στο πλευρό του Ισραήλ. Ωστόσο, η άμεση και αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του Ισραήλ βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση του Ισραήλ, [η οποία] πρέπει να διατηρεί πλήρη επιχειρησιακή ελευθερία ασφάλειας ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος», συνέχισε.

Σμότριτς: Κακή συμφωνία για το Ισραήλ

Παράλληλα, ο Σμότριτς δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση της φράξιας του ακροδεξιού κόμματός του, του Θρησκευτικού Σιωνισμού, ότι «η συμφωνία με το Ιράν είναι μια κακή συμφωνία για το Ισραήλ και ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και δεν πρέπει να αποδεχτούμε μια πραγματικότητα όπου το εξτρεμιστικό καθεστώς στην Τεχεράνη συνεχίζει να προχωρά προς αυτόν τον στόχο».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο ίδιος σημείωσε ότι ενώ η κοινή εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν «απέδωσε πολύ σημαντικά επιτεύγματα» και αποδυνάμωσε το καθεστώς της Τεχεράνης, «το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για να ανατρέψει το ιρανικό καθεστώς του Αγιατολάχ και να αποτρέψει αυτό το τρομοκρατικό καθεστώς από το να γίνει ένα κράτος με πυρηνικό κατώφλι», τόνισε ο Σμότριτς.

«Ακούω αρκετές επικρίσεις και προτάσεις από έξω, αλλά η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί, η πολιτική, η ασφάλεια και η διεθνής πίεση που ασκείται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στην ισραηλινή κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό είναι πρωτοφανής. Ούτε ένας από τους αυτοανακηρυγμένους υποψηφίους για πρωθυπουργό δεν θα άντεχε ούτε το ένα δέκατο αυτής της πίεσης. Πιστέψτε με. Τους γνωρίζω όλους καλά», δήλωσε ακόμη.

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