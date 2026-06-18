Ο Βανς καταδικάζει την αντίδραση του Ισραήλ στη συμφωνία με το Ιράν: Ο Τραμπ είναι ο μόνος που σας συμπαθεί!

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς εξαπέλυσε την Πέμπτη (18/6) μια ασυνήθιστα άμεση και δημόσια επίπληξη προς τους Ισραηλινούς επικριτές της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι είπε πως ο Τραμπ είναι μόνος ηγέτης στον κόσμο που συμπαθεί το Ισραήλ αυτή τη στιγμή!

«Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ είναι ο μοναδικός αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που δείχνει συμπάθεια προς το κράτος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Βανς και πρόσθεσε: «Αν ήμουν μέλος του υπουργικού συμβουλίου της ισραηλινής κυβέρνησης, ίσως να μην επιτιθέμουν στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο».

Η συμφωνία αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική από Ισραηλινούς βουλευτές, καθώς και από ορισμένους Ρεπουμπλικανούς στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι προσφέρει οικονομική ανακούφιση στο Ιράν, ενώ μεταθέτει για αργότερα τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Βανς δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η περίοδος των 60 ημερών κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα διαπραγματευθούν το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και άλλων ζητημάτων.

Νωρίτερα, ο Βανς είχε κάνει ανάλογα σχόλια και σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times, καταδικάζοντας τις αδιάκοπες επιθέσεις στον Λίβανο και υπονοώντας πως το Ισραήλ κάνει κατάχρηση της στρατιωτικής του ισχύος, νομίζοντας πως έτσι θα αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους και τα προβλήματα εθνικής ασφαλείας.

Λίγο αργότερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε «υπερβολικές απαιτήσεις», σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον δεν σημαίνουν αποδοχή των απόψεων του εχθρού», ανέφερε στη δήλωσή του, παρουσιάζοντας τη διαπραγματευτική θέση του Ιράν ως ισχυρή. Υποστήριξε επίσης ότι ο Τραμπ κατέληξε στη συμφωνία «από απελπισία».

Το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία και οι στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο είχαν απειλήσει να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν, προκαλώντας αυξανόμενη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς αξιωματούχους. Οι αιχμηρές δηλώσεις του Βανς από τον Λευκό Οίκο ήρθαν μία ημέρα αφότου και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε το Ισραήλ για τη στρατιωτική του εκστρατεία.

Ο Βανς υπενθύμισε επίσης στους Ισραηλινούς επικριτές ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο τρίτα των όπλων «που έχουν προστατεύσει την πατρίδα σας» είναι αμερικανικής κατασκευής και έχουν χρηματοδοτηθεί από τους φόρους των Αμερικανών πολιτών.

Απαντώντας στην κριτική για την άρση κυρώσεων που προβλέπεται να λάβει το Ιράν, ο Βανς δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει πρώτα να «αλλάξει τη συμπεριφορά της» — παρότι η συμφωνία περιγράφει αρκετά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων εξαιρέσεων από κυρώσεις, που τίθενται σε ισχύ «με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης».

Μεταξύ αυτών των όρων περιλαμβάνεται η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από τις ΗΠΑ και η απελευθέρωση δεσμευμένων κεφαλαίων, ενώ και οι δύο πλευρές δεσμεύονται να επαναλειτουργήσουν τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό, το κλείσιμο της οποίας είχε προκαλέσει αναστάτωση στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στις τιμές.

Το Ιράν λαμβάνει επίσης άμεσα εξαιρέσεις από κυρώσεις του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για τις εξαγωγές πετρελαίου και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, οι οποίες επί μακρόν υπόκεινταν σε περιορισμούς.

Άλλα στοιχεία της συμφωνίας, όπως η ευρύτερη άρση κυρώσεων, θα εφαρμοστούν «βάσει συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας».

Ο Βανς ισχυρίστηκε ότι η άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων δεν αποτελεί «νέο όφελος» για το Ιράν, παρότι οι αυστηροί οικονομικοί περιορισμοί που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο υποχρέωναν τη χώρα να πουλά το πετρέλαιό της με μεγάλη έκπτωση. Η άρση των κυρώσεων σημαίνει ότι θα μπορεί πλέον να επιτυγχάνει υψηλότερες τιμές, να πουλά σε μεγαλύτερο αριθμό αγοραστών και να πληρώνεται σε περισσότερα νομίσματα.

Ερωτηθείς σχετικά με τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, ο Βανς δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι αδύνατο να πει κανείς σε οποιαδήποτε χώρα πως δεν επιτρέπεται να διατηρεί δυνατότητες αυτοάμυνας. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να εμποδίσει το Ιράν να προκαλεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Πρέπει να σημειωθεί βέβαια πως στην αρχή του πολέμου, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε περιγράψει την καταστροφή του ιρανικού βαλλιστικού οπλοστασίου ως έναν από τους βασικούς στόχους της σύγκρουσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί.