Αποκάλυψη (!) Τραμπ: Ο Στάρμερ απέτυχε παταγωδώς, θα παραιτηθεί

Ο Ντόναλντ Τραμπ – που είτε διάβασε το άρθρο του Observer είτε έχει κάποια εσωτερική πληροφόρηση, είτε απλώς μαντεύει – αποφάσισε να προβεί σήμερα, Κυριακή (21/6), σε μία αποκάλυψη για όσα πρόκειται να συμβούν από αύριο, Δευτέρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ.

Το βρετανικό μέσο μετέδωσε νωρίτερα πως ο Βρετανός πρωθυπουργός σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, Δευτέρα (22/6). Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές διέψευσαν την πληροφορία, αναφέροντας πως ισχύουν όσα δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος ο Στάρμερ σχετικά με το ότι παραμένει αφοσιωμένος στο κυβερνητικό έργο και στο πώς αυτό θα συνεχιστεί στο εξής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη μεριά του, επιβεβαίωσε πως ο πολιτικός «θάνατος» του Βρετανού πρωθυπουργού είναι ζήτημα ημερών ή και ωρών, αδιαφορώντας κατά την πάγια τακτική του για το ότι εμπλέκεται σε εσωτερικό πολιτικό ζήτημα τρίτης χώρας.

Έτσι, έγραψε στο Truth Social:

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!). Του εύχομαι τα καλύτερα! Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».