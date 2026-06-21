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Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές
Ειδήσεις
11:25 - 21 Ιουν 2026

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Reporter.gr Newsroom
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Την παραίτησή του αναμένεται να υποβάλει αύριο (Δευτέρα, 22/6), ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Observer, ορίζοντας παράλληλα και το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές διαψεύδουν το δημοσίευμα, τονίζοντας πως ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στο κυβερνητικό έργο.  

Ενώ ο Κιρ Στάρμερ είναι πιεσμένος εδώ και μήνες, η κατάσταση επιδεινώθηκε στα τέλη της εβδομάδας που πέρασε, όταν ο αντίπαλός του Aντι Μπέρναμ κέρδισε μια έδρα στο κοινοβούλιο, γεγονός που θα του επιτρέψει να κινήσει επίσημα μια διαδικασία για τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών και της πρωθυπουργίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, η οποία δεν κατονόμασε τις πηγές της, ο Στάρμερ κατέληξε στο ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη, αφού μίλησε με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, συμβούλους και επικεφαλής συνδικάτων.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ακόμη πως ο Βρετανός πρωθυπουργός συζητά το ζήτημα με τη σύζυγό του στην εξοχική τους κατοικία στο Τσέκερς, προτού λάβει την τελική του απόφαση, και προσθέτει ότι εξέχοντα στελέχη των Εργατικών αναμένουν μια σαφή δήλωση για το μέλλον του από τη Δευτέρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, κυβερνητική πηγή διαψεύδει τα περί αποχώρησής του, δηλώνοντας πως ο ίδιος παραμένει αφοσιωμένος στο κυβερνητικό έργο και στο πώς αυτό θα συνεχιστεί, γεγονός που – όπως σημείωσε – αποδεικνύεται και από τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Στάρμερ, ο οποίος διασαφήνισε την Παρασκευή (19/6) πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την ηγεσία και κάλεσε το κόμμα του να μην σπαράσσεται από εσωτερικές έριδες.

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