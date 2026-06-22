Η Ευρώπη «βράζει»: Θερμοκρασίες έως 42 βαθμούς και έκτακτα μέτρα σε Γαλλία και Ισπανία

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που συνδέονται με το ακραίο κύμα καύσωνα, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία σε όλη τη χώρα επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, καθώς οι αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη εξέδιδαν προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες τη Δευτέρα.

Στην πόλη Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι 49 διοικητικές περιφέρειες θα τεθούν σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα.

«Μπαίνουμε σε μια περίοδο που, τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες, θα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα αρχίσει η αποκλιμάκωση του φαινομένου», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τη Χώρα των Βάσκων, καθώς στο Σαν Σεμπαστιάν ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν διπλάσια θερμοκρασία από τον ιστορικό μέσο όρο της εποχής.

«Καταγράφουμε θερμοκρασίες από 5 έως και 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, ενώ σε ορισμένες περιοχές του βορρά η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο.

Ελάχιστη ανακούφιση τη νύχτα

Σύμφωνα με το Reuters, οι νυχτερινές ώρες προσφέρουν ελάχιστη ανακούφιση σε πολλές περιοχές της Ισπανίας, καθώς οι θερμοκρασίες δεν υποχωρούν κάτω από τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές, όπως η επαρχία Αλμερία στα νοτιοδυτικά, παραμένουν ακόμη και πάνω από τους 30 βαθμούς.

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, η Ευρώπη ήταν τη Δευτέρα η ήπειρος με τη μεγαλύτερη απόκλιση από τις ιστορικές κλιματικές τιμές, καθώς η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990. Για σύγκριση, η Ασία και η Βόρεια Αμερική κατέγραφαν αποκλίσεις 2 και 1,3 βαθμών αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, κέντρα περίθαλψης άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στον αυξημένο αριθμό ζώων που μεταφέρονται εκεί εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα ευάλωτα εμφανίζονται πουλιά όπως τα σταχτάρια, τα χελιδόνια, τα σπουργίτια και τα ψαρόνια, τα οποία φωλιάζουν κάτω από στέγες και γείσα.

«Οι θερμοκρασίες στις στέγες μπορούν να φτάσουν ακόμη και τους 50 ή 60 βαθμούς Κελσίου. Πολλά νεαρά πουλιά προτιμούν να πέσουν από τις φωλιές τους παρά να πεθάνουν κυριολεκτικά από τη ζέστη», δήλωσε η βιολόγος Ρομέν ντε Ζεγκέρ, ιδρύτρια του κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής Creaves στο Τεμπλού του Βελγίου, σημειώνοντας ότι το καταφύγιο έχει δεχθεί 150 ζώα μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

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