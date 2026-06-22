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Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ
12:34 - 22 Ιουν 2026

Τήνος: Η τετραετής λειψυδρία φέρνει απαγορεύσεις και παρεμβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στη λειψυδρία που αντιμετωπίζει η Τήνος τα τελευταία χρόνια αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι φετινό, αλλά ένα φαινόμενο που συνεχίζεται την τελευταία τετραετία λόγω της μείωσης των βροχοπτώσεων.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε στην ΕΡΤ: «Η λειψυδρία δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε φέτος, ούτε κάτι που θα φύγει φέτος. Είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε την τελευταία τετραετία και το φαινόμενο αυτό συνεχίζει. Έχουν μειωθεί οι βροχοπτώσεις και δημιουργείται πρόβλημα στο νησίκαι η κήρυξη της κατάστασης επισήμως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ένα μέτρο και ένα εργαλείο για μας, προκειμένου να μη δημιουργηθεί θέμα και να αντιμετωπίσουμε και να οχυρώσει το νησί μας για τα επόμενα χρόνια».

Αναφερόμενος έπειτα στις ιδιωτικές πισίνες, τόνισε ότι «Η κήρυξη της Τήνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας βοηθά στον τρόπο που προτείνουμε εμείς ως δημοτική αρχή και το οποίο είναι να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές. Δεν μπορεί ένα σπίτι εκτός οικισμού, κάποιος που χτίζει στην Τήνο στα 4 στρέμματα να θέλει και πισίνα και ιδιωτική γεώτρηση και ένα κήπο 3,5 στρέμματα με φυτά που θέλουν πάρα πολύ νερό, με γκαζόν. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης, στο ζήτημα των αγριοκάτσικων, τα οποία, όπως είπε, ξεπερνούν τις 10.000 στο νησί και αποτελούν σοβαρό πρόβλημα, καθώς επηρεάζουν τη φυσιογνωμία της Τήνου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση του ζητήματος αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, χωρίς όμως να υπάρχει σαφές πλαίσιο από το κεντρικό κράτος ούτε η απαραίτητη χρηματοδότηση.

Κλείνοντας, στη ερώτηση για το ζήτημα με τη λειψυδρία στην Τήνο, αν δηλαδή το νησί βρίσκεται ή όχι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είπε ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη δυνατότητα που τους δίνει να κάνουν τα έργα. Παράλληλα, επισήμανε πως η Τήνος έχει νερό αυτή τη στιγμή και δεν θα γίνουν διακοπές. «Διαχειριζόμαστε το πρόβλημα και δεν θα διψάσει η Τήνος το καλοκαίρι». Ενώ μεταξύ άλλων, σημείωσε πως η λειψυδρία είναι όντως ένα θέμα που τους απασχολεί, το οποίο δεν απαιτεί λόγια, αλλά σχέδιο, έργο και χρηματοδότηση.

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