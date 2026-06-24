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Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο
Ειδήσεις
11:31 - 24 Ιουν 2026

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία παρουσίασε βελτίωση τον Ιούνιο, με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος του Ifo να ενισχύεται στις 85,6 μονάδες από 85,0 μονάδες τον Μάιο, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες για τις προοπτικές της οικονομίας και εκτιμούν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις ενδέχεται να αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα.

Πιο αναλυτικά, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος του ifo διαμορφώθηκε στις 85,6 μονάδες, έναντι 85,0 μονάδων τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν θετικότερα την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, ενώ οι προσδοκίες τους για το μέλλον εμφανίστηκαν λιγότερο απαισιόδοξες. Παράλληλα, οι εταιρείες εκτιμούν ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται πλέον από μικρότερη αβεβαιότητα και ελπίζουν σε αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Στη μεταποίηση, ο δείκτης ενισχύθηκε χάρη στη σαφή βελτίωση των προσδοκιών για το προσεχές διάστημα. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αναθεώρησαν ελαφρώς προς τα κάτω την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασής τους, ενώ οι νέες παραγγελίες συνέχισαν να υποχωρούν.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν πιο ικανοποιημένες από την παρούσα δραστηριότητά τους. Οι προσδοκίες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, με τη γενικότερη στάση των εταιρειών να εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από επιφυλακτικότητα. Ο κλάδος των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας συνέχισε την πορεία ανάκαμψης, σε αντίθεση με τον τουρισμό, όπου οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

Στο εμπόριο, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος κατέγραψε νέα άνοδο. Οι επιχειρήσεις δήλωσαν πιο ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατάσταση, ενώ οι προσδοκίες για το μέλλον ενισχύθηκαν σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, η πλήρης ανάκαμψη του κλάδου εξακολουθεί να απαιτεί χρόνο.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε επίσης, κυρίως λόγω της υποχώρησης της απαισιοδοξίας για τους επόμενους μήνες. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αναφέρουν έλλειψη νέων παραγγελιών.

Σημείωση: Τα στοιχεία είναι εποχικά προσαρμοσμένα.

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