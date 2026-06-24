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Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του
Ειδήσεις
13:44 - 24 Ιουν 2026

Η «επανάσταση» Μαμντάνι συνεχίζεται: Νίκες για όλους τους εκλεκτούς του

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στους Δημοκρατικούς της Νέας Υόρκης, ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές της 10ης εκλογικής περιφέρειας από τον προοδευτικό Μπραντ Λάντερ, ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό σερί νικών για τους υποψηφίους που υποστήριξε ο δήμαρχος της πόλης, Ζόραν Μαμντάνι.

Η αναμέτρηση αποτέλεσε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης γύρω από τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Λάντερ έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονία, ενώ ο Γκόλντμαν, που υποστηρίχθηκε από φιλοϊσραηλινές οργανώσεις, υπερασπίστηκε σταθερά το Τελ Αβίβ.

Με καταμετρημένη τη συντριπτική πλειονότητα των ψήφων, ο Λάντερ εξασφάλισε περίπου το 66% έναντι 34% του αντιπάλου του. Ο ίδιος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα μήνυμα υπέρ μιας ηγεσίας «έτοιμης να συγκρουστεί με τον αυταρχισμό και όχι να υποχωρήσει».

Την ίδια στιγμή, δύο ακόμη υποψήφιοι που έλαβαν την υποστήριξη του Μαμντάνι πέτυχαν νίκες στις εσωκομματικές αναμετρήσεις. Η βουλευτής της Πολιτειακής Συνέλευσης Κλερ Βαλντέζ επικράτησε στην 7η περιφέρεια, ενώ η υποψήφια Δαριαλίζα Άβιλα Σεβαλιέ, γνωστή για τη συμμετοχή της στις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ανέτρεψε τα προγνωστικά και νίκησε τον επί πέντε θητείες βουλευτή Αντριάνο Εσπαγιάτ στην 13η περιφέρεια.

Ο Μαμντάνι χαιρέτισε τα αποτελέσματα, υποστηρίζοντας ότι οι νίκες αυτές αποδεικνύουν πως οι ψηφοφόροι αναζητούν «καλύτερους Δημοκρατικούς» και πολιτικές που βάζουν ξανά στο επίκεντρο τους εργαζόμενους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η άνοδος της αριστερής πτέρυγας προκαλεί ανησυχία στο κομματικό κατεστημένο της Ουάσιγκτον, καθώς αρκετά στελέχη θεωρούν ότι θέσεις όπως η κατάργηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), η φορολόγηση των πλουσίων και η σκληρή κριτική προς το Ισραήλ ενδέχεται να δυσκολέψουν τους Δημοκρατικούς στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, επιχείρησε πάντως να υποβαθμίσει τη σημασία των αποτελεσμάτων, δηλώνοντας ότι «μερικές προκριματικές εκλογές σε μία ή δύο πολιτείες δεν πρόκειται να αλλάξουν τη φυσιογνωμία των Δημοκρατικών στη Βουλή».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 13:48
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