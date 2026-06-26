Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη

Το Συμβούλιο Καθορισμού Κατευθυντήριων Γραμμών Ενοικίων (Rent Guidelines Board) της Νέας Υόρκης ενέκρινε την Πέμπτη, με ψήφους 7-1, το πάγωμα των ενοικίων για περίπου ένα εκατομμύριο διαμερίσματα που υπάγονται στο καθεστώς της ενοικιοσταθεροποίησης, για νέες μονοετείς και διετείς μισθώσεις που θα συναφθούν από τον Οκτώβριο. Πρόκειται για μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι, η οποία υλοποιείται λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού από εκατοντάδες ενοικιαστές που είχαν συγκεντρωθεί σε αίθουσα μουσείου στο Μανχάταν, πανηγυρίζοντας με χειροκροτήματα και σφυρίγματα.

«Πρόκειται για μια ιστορική νίκη για τους ενοικιαστές της Νέας Υόρκης. Αυτή είναι η ανακούφιση που αξίζουν οι εργαζόμενοι της πόλης μας», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Η ετήσια διαδικασία καθορισμού των αυξήσεων στα ενοίκια αφορά περίπου το ένα τέταρτο των κατοίκων της πόλης που διαμένουν σε διαμερίσματα με ενοικιοσταθεροποίηση. Το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως οι μισθοί, ο πληθωρισμός, το κόστος συντήρησης των κτιρίων, οι φόροι και τα εισοδήματα των ιδιοκτητών.

Σύμφωνα με μελέτη του ίδιου του συμβουλίου για το 2025, το μέσο μηνιαίο ενοίκιο ενός ρυθμιζόμενου διαμερίσματος ανέρχεται στα 1.599 δολάρια, την ώρα που το διάμεσο ενοίκιο για ένα νέο, ελεύθερης αγοράς διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη φτάνει τα 3.950 δολάρια.

Ο δημοκρατικός σοσιαλιστής δήμαρχος, που εξελέγη με κεντρικό σύνθημα την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής, έχει ήδη διορίσει έξι από τα εννέα μέλη του συμβουλίου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, επιλέγοντας πρόσωπα που θεωρεί πιο φιλικά προς τα συμφέροντα των ενοικιαστών.

Παραίτηση μέλους και καταγγελίες για «στημένο» αποτέλεσμα

Λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία, η εκπρόσωπος των ιδιοκτητών στο συμβούλιο, Κριστίνα Σμάιθ, υπέβαλε την παραίτησή της, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή ότι αλλοίωσε τη σύνθεση του οργάνου ώστε να εξασφαλίσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Το ανασχηματισμένο συμβούλιο είχε την υποχρέωση να επιβάλει πάγωμα των ενοικίων. Ό,τι ακολούθησε ήταν απλώς θέατρο», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής της.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του συμβουλίου, Σαντέλα Μίτσελ, απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι όλα τα μέλη λειτούργησαν με ανεξαρτησία και ακεραιότητα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η στάση του δεύτερου εκπροσώπου των ιδιοκτητών, Μακσίμ Γουίν, ο οποίος αποδοκιμάστηκε από τους συγκεντρωμένους καθώς διάβαζε μια μακροσκελή δήλωση. Ωστόσο, όταν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του και ψήφισε υπέρ του παγώματος των ενοικίων, οι αποδοκιμασίες μετατράπηκαν σε επευφημίες.

Αντιδράσεις από ιδιοκτήτες

Κατά τη διάρκεια των δημόσιων ακροάσεων που προηγήθηκαν, οργανώσεις ενοικιαστών ζητούσαν όχι μόνο πάγωμα αλλά ακόμη και μείωση των ενοικίων, υποστηρίζοντας ότι τα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό και τη συνεχή αύξηση του κόστους ζωής.

Αντίθετα, ενώσεις ιδιοκτητών προειδοποίησαν ότι το μέτρο θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη συντήρηση των κτιρίων, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες δηλώνουν πως ήδη αδυνατούν να καλύψουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων. Υποστηρίζουν επίσης ότι οι απώλειες από τα ενοικιοσταθεροποιημένα διαμερίσματα τους αναγκάζουν να αυξάνουν τα ενοίκια στα ακίνητα που διατίθενται με όρους ελεύθερης αγοράς.

Μετά την εκλογή του, ο Μαμντάνι εγκατέλειψε το ενοικιοσταθεροποιημένο διαμέρισμά του στο Κουίνς, όπου κατέβαλλε περίπου 2.300 δολάρια τον μήνα για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, και εγκαταστάθηκε στην επίσημη πεντάκλινη κατοικία του δημάρχου στο Μανχάταν.

Η απόφαση για το πάγωμα των ενοικίων ολοκλήρωσε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εβδομάδα για τον δήμαρχο, καθώς συνέπεσε με την επικράτηση και των τριών υποψηφίων της προοδευτικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος στις εσωκομματικές αναμετρήσεις για έδρες της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.