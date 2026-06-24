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Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις
21:47 - 24 Ιουν 2026

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε την Τετάρτη (24/6) ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κινήσεις ή συμφωνίες με το Ιράν που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συμμάχων της στην περιοχή του Κόλπου.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από την αναχώρησή του από το Κουβέιτ με προορισμό το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους τους στον Κόλπο.

«Θα είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τους εταίρους μας στον Κόλπο. Γι’ αυτό πραγματοποιώ αυτές τις επισκέψεις και γι’ αυτό βρίσκομαι στην περιοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι η αμερικανική πλευρά δεν θα λάβει αποφάσεις που θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των παραδοσιακών συμμάχων της στην περιοχή.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διαθέσιμες για μια «καλή και ουσιαστική συμφωνία», εφόσον το επιθυμεί και η ιρανική πλευρά. Σε διαφορετική περίπτωση, πρόσθεσε, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει εναλλακτικές επιλογές.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών γνωστοποίησε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο στα τέλη Ιουνίου, με πιθανότερες ημερομηνίες την 29η ή την 30ή Ιουνίου, ενώ οι συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν στην Ελβετία.

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