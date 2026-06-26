Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Τρομακτικός είναι ο απολογισμός των θυμάτων των καταστροφικών σεισμών στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς να εκτινάσσονται το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στους 589 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Να σημειωθεί ότι το πρωί οι νεκροί ήταν 235.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, οι τραυματίες ανέρχονται στους 2.980. «Θα σώσουμε όσους είναι παγιδευμένοι. Εργαζόμαστε ακούραστα για αυτό», είπε η ίδια.

Ωστόσο, χθες (25/6) ο Υπουργός Υγείας, Κάρλος Αλβαράδο, είχε δηλώσει στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV πως περισσότεροι από 4.300 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

Στην παραθαλάσσια πόλη Κατία Λα Μαρ, βορειοδυτικά του Καράκας, ένας πυροσβέστης λέει στο Skynews: «Δεν έχουμε αρκετό προσωπικό, ούτε τα απαραίτητα εργαλεία για να βγάλουμε τα πτώματα».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πρόβλεψη του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Παράλληλα, ένας ιστότοπος που δημιουργήθηκε για να δέχεται αναφορές για άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται είχε 50.000 καταχωρήσεις μέχρι σήμερα το πρωί.

Εκτιμήσεις σοκ για ζημιές έως 100 δισ. δολάρια

Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες και τις κατεστραμμένες υποδομές, οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα απειλούν να εμποδίσουν και την ήδη εύθραυστη προσπάθεια επιστροφής της χώρας στην παγκόσμια οικονομία.

Όπως σημειώνεται σε ανάλυση του CNN, οι ισχυρές δονήσεις, οι μεγαλύτερες που έχει καταγράψει η χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ήρθαν σε μια περίοδο κατά την οποία το Καράκας επιχειρούσε σταδιακά να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με διεθνείς επενδυτές και να αναθερμάνει την πετρελαϊκή του βιομηχανία.

Οι αρχικές εκτιμήσεις ανεβάζουν το οικονομικό κόστος των σεισμών στη Βενεζουέλα μεταξύ 10 και 100 δισ. δολαρίων, επιβαρύνοντας περαιτέρω μια οικονομία που έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 80% από το 2013 και εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις, υψηλό πληθωρισμό και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Το υψηλότερο σενάριο προσεγγίζει το μέγεθος ολόκληρης της οικονομίας της Βενεζουέλας, αποτυπώνοντας την έκταση της απειλής για μια χώρα με χρόνια υποεπένδυση και εξαιρετικά περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Παράλληλα, οι σεισμοί επιβαρύνουν ηλεκτρικά δίκτυα, αγωγούς φυσικού αερίου, υποδομές ύδρευσης, νοσοκομεία και μεταφορές, αυξάνοντας δραστικά το πραγματικό κόστος της καταστροφής.

Η σεισμολόγος του California Institute of Technology, Λούσι Τζόουνς, έχει επισημάνει ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις ενός μεγάλου σεισμού —όπως πυρκαγιές ή βλάβες σε κρίσιμα δίκτυα— μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να διπλασιάσουν τις συνολικές οικονομικές απώλειες.

Για τη Βενεζουέλα, οι άμεσες προτεραιότητες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των βασικών υποδομών και υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επαναφορά της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και των μεταφορών, η ενίσχυση των νοσοκομείων και του συστήματος υγείας, η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων τροφίμων, φαρμάκων και καυσίμων, η παροχή προσωρινής στέγασης στους πληγέντες, καθώς και η αποκατάσταση της λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων στις περιοχές που επλήγησαν.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας στις πληγείσες περιοχές.

Αντέχει η οικονομία μία νέα κρίση;

Οι καταστροφικοί σεισμοί πλήττουν τη Βενεζουέλα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο πολιτικής και οικονομικής μετάβασης. Μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιχειρεί να προσελκύσει ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, να εφαρμόσει πιο φιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή στηρίζεται σε εύθραυστες βάσεις. Η οικονομία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από υψηλό πληθωρισμό, εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, ελλείψεις βασικών αγαθών και σοβαρές δυσλειτουργίες στις δημόσιες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η σχετική ανάλυση του CNN, σχεδόν οκτώ εκατομμύρια πολίτες —περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού— είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας το 2025. Οι πρόσφατοι σεισμοί εντείνουν ακόμη περισσότερο την πίεση στα νοικοκυριά, αυξάνοντας τον αριθμό όσων αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες.

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Η ανάκαμψη της πετρελαϊκής βιομηχανίας εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο οικονομικό ζητούμενο για τη Βενεζουέλα. Παρότι διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, η χώρα χρειάζεται επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να επαναφέρει την παραγωγή σε επίπεδα που μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την οικονομία.

Η μερική άρση των αμερικανικών κυρώσεων είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις για σταδιακή αύξηση της παραγωγής και επιστροφή ξένων ενεργειακών ομίλων. Ωστόσο, η φυσική καταστροφή ανατρέπει τις μέχρι σήμερα προτεραιότητες.

Πλέον, οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να κατευθυνθούν στην άμεση στήριξη των πληγέντων, στην αποκατάσταση βασικών υποδομών και στην ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν. Τα κεφάλαια που προορίζονταν για την αναζωογόνηση του ενεργειακού τομέα καλούνται τώρα να χρηματοδοτήσουν μια ιδιαίτερα δαπανηρή διαδικασία αποκατάστασης.

Το «στοίχημα» της αμερικανικής βοήθειας

Η Ουάσιγκτον έχει διαμηνύσει ότι θα συνδράμει τη Βενεζουέλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στις αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες να κινηθούν άμεσα, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε την αποστολή ομάδων έρευνας και διάσωσης, ιατρικού εξοπλισμού και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το βασικό ζητούμενο, ωστόσο, είναι εάν η συγκεκριμένη υποστήριξη θα εξελιχθεί σε μια σταθερή και ουσιαστική βοήθεια προς μια χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη ταυτόχρονα με ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική κρίση.

Για τη Βενεζουέλα, η αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών δεν αποτελεί μόνο μια επιχείρηση αποκατάστασης των ζημιών. Συνιστά ταυτόχρονα μια κρίσιμη δοκιμασία για την ανθεκτικότητα των κρατικών μηχανισμών, την αξιοπιστία της μεταβατικής κυβέρνησης και τις προοπτικές επανασύνδεσης της χώρας με τις διεθνείς αγορές.

Προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήρε προσωρινά τις κυρώσεις εις βάρος της χώρας, προκειμένου η κυβέρνηση της Βενεζουέλας να μπορέσει να προβεί σε προσωρινές συναλλαγές για την ανακούφιση τω πληγέντων.

Παράλληλα, επιτρέπεται η πρόσβαση στο Χ, καθώς η κυβέρνηση αίρει προσωρινά τους περιορισμούς που έχει επιβάλει στους πολίτες, προκειμένου να μπορέσουν να αναζητήσουν τους δικούς τους ανθρώπους που αγνοούνται.

Σημειώνεται πως το Χ είναι αποκλεισμένο από τον Αύγουστο του 2024 με διάταγμα του Μαδούρο.

Η «Starlink», η εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου του Μασκ, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες της στη Βενεζουέλα για ένα μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κύριες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Βενεζουέλας προσφέρουν επίσης δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, τηλεόραση και τηλέφωνο, προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους να παραμείνουν σε επαφή μετά την καταστροφή.