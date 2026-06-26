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Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
19:25 - 26 Ιουν 2026

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ιρανική επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ «ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με την Τεχεράνη, ωστόσο δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις ότι το περιστατικό θα οδηγήσει σε επανέναρξη των ενεργών εχθροπραξιών.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας κατεύθυνσης (One Way Attack Drones) εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ. Ένα από τα drones έπληξε κατευθείαν το άνω κατάστρωμα ενός μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου», έγραψε ο ίδιος στο Truth Social το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά την είδηση της επίθεσης.

«Υπήρξαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του», πρόσθεσε. «Καταρρίψαμε τα άλλα τρία drones. Προφανώς πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μας».

Ο Τραμπ δεν ανέφερε με ποιον τρόπο ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Πρόκειται για το πρώτο τέτοιο συμβάν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για το άνοιγμα των Στενών και την έναρξη πιο εις βάθος διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

{https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116817203281419093}

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