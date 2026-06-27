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ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς
Ειδήσεις
14:45 - 27 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών επέτρεψε στην Anthropic να διαθέσει περιορισμένα το ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχίες για ζητήματα κυβερνοασφάλειας, αναθεωρώντας τους περιορισμούς που είχε επιβάλει νωρίτερα μέσα στον μήνα λόγω φόβων για την εθνική ασφάλεια, αναφέρει το CNN.

Μετά την απαγόρευση εξαγωγής που επιβλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, «η Anthropic συνεργάστηκε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα μοντέλα», ανέφερε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, σε επιστολή προς την εταιρεία με ημερομηνία Παρασκευή.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε, ο Λάτνικ γνωστοποίησε ότι «έχουν πλέον τεθεί σε εφαρμογή οι κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, ώστε να επιτραπεί σε συγκεκριμένους αξιόπιστους συνεργάτες η πρόσβαση στο μοντέλο Claude Mythos 5».

Η επιστολή, ωστόσο, δεν περιλαμβάνει άδεια για τη διάθεση του Fable, της λιγότερο ισχυρής έκδοσης του Mythos.

Σε ανακοίνωσή της, η Anthropic ανέφερε ότι ενημερώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση πως το Mythos 5, το πιο προηγμένο μοντέλο της για εφαρμογές κυβερνοασφάλειας, μπορεί να επαναδιατεθεί σε περιορισμένο αριθμό οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην κυβερνοάμυνα και στις κρίσιμες υποδομές.

«Εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε το συντομότερο δυνατό την πρόσβαση των εγκεκριμένων παρόχων στο Mythos 5. Χαιρετίζουμε αυτή την πρόοδο και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με την κυβέρνηση, ώστε να διευρυνθεί η πρόσβαση στο Mythos 5 και να καταστεί εκ νέου διαθέσιμο για γενική χρήση και το Fable 5», σημειώνει η εταιρεία.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σχετικές διαβουλεύσεις και μίλησε στο CNN, οι συνομιλίες μεταξύ της Anthropic και της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο, με στόχο την αποκατάσταση της πρόσβασης και στο μοντέλο Fable.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Anthropic είχε διακόψει την πρόσβαση των πελατών τόσο στο Mythos όσο και στο Fable, συμμορφούμενη με εντολή της αμερικανικής κυβέρνησης για αναστολή της χρήσης τους από αλλοδαπούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και εργαζομένων της ίδιας της εταιρείας που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες.

Η απαγόρευση εξαγωγής και οι διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν ανέδειξαν την απουσία ενός σταθερού και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διατηρήσει το προβάδισμά της έναντι ανταγωνιστών όπως η Κίνα.

Μέχρι πρόσφατα, η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθούσε σε μεγάλο βαθμό μια πολιτική περιορισμένης κρατικής παρέμβασης στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εταιρειών απέναντι στους κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους.

Ωστόσο, η παρέμβαση στην περίπτωση της Anthropic, αλλά και το αίτημα προς την OpenAI να περιορίσει τη διάθεση του νεότερου μοντέλου της, ήρθαν μετά τις προειδοποιήσεις ειδικών ότι το Mythos θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο ασφαλείας, καθώς ενδέχεται να επιτρέψει σε χάκερ και άλλους κακόβουλους χρήστες να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες συστημάτων με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

Οι σχέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με την Anthropic έχουν δοκιμαστεί και στο παρελθόν. Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση χαρακτήρισε την εταιρεία «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα» (supply chain risk), εντάσσοντάς την ουσιαστικά σε καθεστώς αποκλεισμού, εξαιτίας διαφωνιών σχετικά με τη στρατιωτική αξιοποίηση των προϊόντων της.

Η Anthropic προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της συγκεκριμένης απόφασης και έχει ήδη καταγράψει μία πρώτη ευνοϊκή δικαστική εξέλιξη, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

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