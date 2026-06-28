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Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις
12:51 - 28 Ιουν 2026

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Νέα πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας εξαπέλυσε η Ουκρανία τα ξημερώματα της Κυριακής, με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον δύο διυλιστηρίων πετρελαίου στις ρωσικές περιφέρειες Κρασνοντάρ και Γιαροσλάβλ.

Την επιχείρηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Κίεβο συνεχίζει τις επιχειρήσεις που αποδυναμώνουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί και να συνεχίζει τον πόλεμο.

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις που αποδυναμώνουν την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι οι δύο εγκαταστάσεις βρίσκονται περίπου 300 και 700 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας ολοένα και πιο εκτεταμένα τον στόλο των drones του.

Σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις, οι συνεχείς επιδρομές έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας, με εικόνες που δείχνουν ουρές οδηγών και δελτίο σε πρατήρια βενζίνης.

Ένας νεκρός από την επίθεση στο Κρασνοντάρ

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο διυλιστήριο της πόλης Σλαβιάνσκ-να-Κουμπάνι.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη ένας τραυματίστηκε σε γειτονικό χωριό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, καταγράφουν εκτεταμένη φωτιά στις εγκαταστάσεις.

Το συγκεκριμένο ιδιωτικό διυλιστήριο έχει δυναμικότητα περίπου 100.000 βαρελιών ημερησίως και προμηθεύει τόσο την εγχώρια ρωσική αγορά όσο και τις εξαγωγές καυσίμων.

Επίθεση και στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ

Παράλληλα, η περιφέρεια Γιαροσλάβλ, ανατολικά της Μόσχας, δέχθηκε επίσης επίθεση με drones.

Ο τοπικός κυβερνήτης ανακοίνωσε ότι, για λόγους ασφαλείας, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στην κυκλοφορία σε ορισικούς οδικούς άξονες που οδηγούν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι επιθέσεις καταδεικνύουν ότι η Ουκρανία εντείνει την πίεση στις ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας, επιχειρώντας να πλήξει έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς της ρωσικής οικονομίας και της πολεμικής μηχανής.

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