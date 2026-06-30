Γερμανία: Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Η Γερμανία εκπέμπει ένα από τα πιο ηχηρά προειδοποιητικά σήματα των τελευταίων ετών για την πορεία του εξτρεμισμού στη χώρα. Η ετήσια έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος (BfV) καταγράφει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αύξηση του εξτρεμιστικού δυναμικού, με την Ακροδεξιά να χαρακτηρίζεται εκ νέου ως η σημαντικότερη απειλή για τη δημοκρατική τάξη.

Τα στοιχεία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σύμφωνα με μετάδοση της Tagesschau, οι αρχές εκτιμούν ότι οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές ανέρχονται πλέον σε 58.700 άτομα, έναντι 50.250 την προηγούμενη χρονιά, ενώ περισσότεροι από 15.600 θεωρούνται διατεθειμένοι να ασκήσουν βία. Παράλληλα, οι βίαιες ακροδεξιές επιθέσεις αυξήθηκαν κατά σχεδόν 9%, επιβεβαιώνοντας ότι η ριζοσπαστικοποίηση δεν περιορίζεται πλέον στη ρητορική αλλά μεταφράζεται όλο και συχνότερα σε πράξεις.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας διαπιστώνουν ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή νέων, ακόμη και ανηλίκων, σε εξτρεμιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, η ακροδεξιά σκηνή επενδύει συστηματικά στη στρατολόγηση της επόμενης γενιάς, μέσα από πολιτιστικές εκδηλώσεις, οικογενειακές δραστηριότητες και κατασκηνώσεις, επιχειρώντας να εμφυσήσει εξτρεμιστικές αντιλήψεις από πολύ μικρή ηλικία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η οργάνωση «Letzte Verteidigungs Welle» («Τελευταίο Κύμα Άμυνας»), η οποία φέρεται να επιδιώκει την πρόκληση χάους μέσω εμπρησμών και επιθέσεων με εκρηκτικά σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και χώρους που συνδέονται με αριστερές οργανώσεις, με απώτερο στόχο την αποσταθεροποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η έκθεση αναφέρεται επίσης στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), επισημαίνοντας ότι η αύξηση των μελών της εκτιμάται πως συνοδεύεται και από αύξηση των εξτρεμιστικών στοιχείων στο εσωτερικό της. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί απομάκρυνση από θέσεις που αξιολογούνται ως κρίσιμες από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η δικαστική διαμάχη για τον χαρακτηρισμό του κόμματος από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος παραμένει σε εξέλιξη.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνο στην Ακροδεξιά. Οι γερμανικές αρχές καταγράφουν αύξηση τόσο του αριστερού εξτρεμισμού όσο και της ισλαμιστικής απειλής. Ωστόσο, η ίδια η έκθεση είναι σαφής ως προς την ιεράρχηση των κινδύνων: ο δεξιός εξτρεμισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση για τη συνταγματική τάξη της χώρας.

Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν ότι η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη και με ένα σύνθετο περιβάλλον υβριδικών απειλών. Η ρωσική κατασκοπεία, οι επιχειρήσεις δολιοφθοράς, οι κυβερνοεπιθέσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, εντείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας και δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών.

Η νέα έκθεση συνθέτει μια εικόνα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί. Η αύξηση του αριθμού των εξτρεμιστών, η διεύρυνση της δεξαμενής των νέων που ριζοσπαστικοποιούνται και η άνοδος της πολιτικής πόλωσης δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σκηνικό για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Για τις γερμανικές αρχές, το μήνυμα είναι σαφές: η αντιμετώπιση του εξτρεμισμού δεν αποτελεί πλέον μόνο ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, αλλά κρίσιμη δοκιμασία για την ίδια τη δημοκρατία.