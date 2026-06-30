Βρετανία: Αντιδράσεις για νομοσχέδιο που υποχρεώνει πρόσφυγες να επιστρέψουν έως 10.000 λίρες για τη φιλοξενία τους

Οι άνθρωποι στους οποίους χορηγείται άσυλο στο Ηνωμένο Βασίλειο θα υποχρεώνονται να επιστρέφουν περίπου 10.000 λίρες για το κόστος στέγασης και υποστήριξής τους μόλις αρχίσουν να εργάζονται, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει το BBC, σύμφωνα με τους νέους κανόνες που περιλαμβάνονται στο επικείμενο Νομοσχέδιο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο θα κατατεθεί την Τρίτη (30/6) στο βρετανικό κοινοβούλιο, οι ενήλικες που διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους θα καλούνται να εξοφλήσουν σταδιακά το συγκεκριμένο ποσό.

Το μέτρο θα αφορά τους αιτούντες άσυλο που αποκτούν το δικαίωμα εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οφειλή θα πρέπει να έχει εξοφληθεί προτού αποκτήσουν δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα.

Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σαμπάνα Μαχμούντ, δήλωσε ότι οι αλλαγές αποδεικνύουν πως «η υποστήριξη προς τους αιτούντες άσυλο είναι δικαίωμα, αλλά συνεπάγεται και ευθύνη».

Στο ίδιο φόντο πρόσθεσε ότι:

«Μόλις οι άνθρωποι αποκτήσουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν και να ανταποδώσουν τη γενναιοδωρία του βρετανικού λαού, αναμένουμε να το πράξουν».

Τα σχέδια προβλέπουν ότι οι μετανάστες που εργάζονται και έχουν εισόδημα που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο θα υποχρεώνονται να επιστρέφουν ένα σταθερό ποσό, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στις 10.000 λίρες.

Να σημειωθεί ωστόσο, ότι το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει ακόμη καθορίσει το επίπεδο εισοδήματος από το οποίο θα αρχίζει η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων.

Η υπουργός Εσωτερικών θα έχει την εξουσία να αναπροσαρμόζει τόσο το συνολικό ποσό όσο και τα εισοδηματικά όρια αποπληρωμής, ώστε, όπως αναφέρεται, «να είναι δίκαια για τους φορολογουμένους και να μην οδηγούν κανέναν μετανάστη σε κατάσταση ένδειας».

Το ίδιο μέτρο θα ισχύει και για όσους απορρίπτεται η αίτησή τους για άσυλο, εφόσον το εισόδημά τους υπερβαίνει το όριο που θα ορίσει η βρετανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 4 δισεκατομμύρια λίρες από τα χρήματα των φορολογουμένων δαπανήθηκαν πέρυσι για τη στήριξη των αιτούντων άσυλο.

Αντιδράσεις από το Συμβούλιο Προσφύγων

Επισημαίνεται ότι το μέσο κόστος στέγασης ενός αιτούντος άσυλο για μία διανυκτέρευση σε δημόσια δομή ανέρχεται σε 23,25 λίρες, ενώ η διαμονή σε ξενοδοχείο κοστίζει κατά μέσο όρο 144 λίρες ανά διανυκτέρευση. Παράλληλα, τα εβδομαδιαία επιδόματα διαβίωσης κυμαίνονται από 9,95 έως 49,18 λίρες ανά άτομο.

Το Συμβούλιο Προσφύγων (Refugee Council) χαρακτήρισε τα σχέδια «άδικα και ανεφάρμοστα», υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά συνιστούν «έναν επιπλέον φόρο για τους πρόσφυγες» και ότι θα δυσκολέψουν τις οικογένειες να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να σταθούν οικονομικά στα πόδια τους.

Ο διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων του οργανισμού, Ίμραν Χουσεΐν, δήλωσε:

«Ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι χρειάζονται κρατική υποστήριξη είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών απαγορεύει στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται όσο εξετάζονται οι αιτήσεις τους.

Η οικονομική βοήθεια παρέχεται μόνο σε ανθρώπους που κινδυνεύουν να περιέλθουν σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας. Επομένως, αυτή η νέα οικονομική επιβάρυνση θα πλήξει αποκλειστικά όσους φτάνουν στη χώρα μας χωρίς κανένα οικονομικό μέσο», υπογράμμισε.

Στο ίδιο φόντο, το Παρατηρητήριο Μετανάστευσης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αμφισβήτησε το κατά πόσο η κυβέρνηση θα καταφέρει τελικά να ανακτήσει σημαντικά ποσά μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, επισημαίνοντας τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης και εισοδημάτων μεταξύ των προσφύγων.

Η δρ. Μαντλίν Σάμπσιον δήλωσε:

«Το 2023, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι μόλις το 13% των ανθρώπων που είχαν λάβει καθεστώς πρόσφυγα πέντε χρόνια νωρίτερα κέρδιζαν τουλάχιστον 20.000 λίρες ετησίως. Οι υπόλοιποι είτε δεν εργάζονταν, είτε είχαν χαμηλότερα εισοδήματα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, εκτός εάν τα σχετικά εισοδηματικά όρια καθοριστούν σημαντικά κάτω από τον κατώτατο μισθό, μόνο ένα μικρό ποσοστό όσων λαμβάνουν άσυλο θα έχει επαρκές εισόδημα, ώστε να καταβάλλει εισφορές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα».