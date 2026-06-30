ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σε μια σημαντική ήττα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επικύρωσε το δικαίωμα στην ιθαγένεια εκ γεννήσεως, ακυρώνοντας το σχετικό εκτελεστικό διάταγμά του, αναφέρει το CNN.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την Τρίτη 30/6 την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει το δικαίωμα στην ιθαγένεια εκ γεννήσεως, όπως αυτό εφαρμόζεται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ακυρώνοντας το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα. Το μέτρο αποτελούσε βασικό στοιχείο της πολιτικής ατζέντας του προέδρου, παρά το γεγονός ότι από την αρχή είχε αμφισβητηθεί έντονα ως προς τη συνταγματικότητά του.

Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, χαρακτήρισε την ιθαγένεια «το δικαίωμα που θεμελιώνει όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα» και έγραψε στην απόφαση ότι «οι συντάκτες της 14ης Τροπολογίας επέκτειναν αυτή την υπόσχεση σε "κάθε ελεύθερο άνθρωπο που γεννιέται σε αυτή τη χώρα". Σήμερα τηρούμε αυτή την υπόσχεση».

Απόφαση για τα διεμφυλικά άτομα στον αθλητισμό: Το Ανώτατο Δικαστήριο επέτρεψε στις Πολιτείες να απαγορεύουν τη συμμετοχή διεμφυλικών αθλητριών σε γυναικείες και κοριτσίστικες αθλητικές ομάδες. Η απόφαση εκδίδεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και νομικών αντιδράσεων κατά των διεμφυλικών ατόμων σε συντηρητικές Πολιτείες.

Χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών: Το Δικαστήριο ήρε επίσης τον περιορισμό, που ίσχυε από την εποχή του σκανδάλου Watergate, σχετικά με το ύψος των δαπανών που μπορούν να πραγματοποιούν τα πολιτικά κόμματα σε συντονισμό με τους υποψηφίους τους.

Η Τρίτη σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα της δικαστικής περιόδου του Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά την οποία η συντηρητική πλειοψηφία των έξι έναντι τριών δικαστών εδραίωσε περαιτέρω την επιρροή της, εκδίδοντας αποφάσεις που σε αρκετές περιπτώσεις ευνόησαν τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.