Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα

Το εμπόριο σπάνιων γαιών στην ΕΕ αυξήθηκε το 2025, μετά τη σημαντική υποχώρηση που είχε καταγραφεί το 2024. Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 17,1%, φτάνοντας τους 15.100 τόνους, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,1%, διαμορφούμενες στους 6.700 τόνους.

Παράλληλα, η αξία των εισαγωγών σπάνιων γαιών αυξήθηκε κατά 23,2%, στα 124,9 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εξαγωγών κατέγραψε άνοδο 29,9%, αγγίζοντας τα 124,7 εκατ. ευρώ.

Οι σπάνιες γαίες αποτελούν ομάδα 17 εξειδικευμένων μετάλλων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο εφοδιασμού και ιδιαίτερη οικονομική σημασία. Χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, από καθημερινές ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές, έως προηγμένες ιατρικές τεχνολογίες.

Η Κίνα παραμένει ο βασικός προμηθευτής

Σύμφωνα με την Eutostat, το 2025, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών σπάνιων γαιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθε από την Κίνα, η οποία κάλυψε το 46,8% του συνολικού όγκου εισαγωγών, δηλαδή περίπου 7.100 τόνους.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ρωσία, με μερίδιο 25,9% (3.900 τόνοι), ενώ ακολούθησε η Μαλαισία, με 23,1% (3.500 τόνοι). Στις επόμενες θέσεις κατατάχθηκαν η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με μερίδια 1,6% και 0,9% αντίστοιχα.