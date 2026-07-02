ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο
Ειδήσεις
16:34 - 02 Ιουλ 2026

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σταθερή εικόνα παρουσίασε η αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη τον Μάιο του 2026, με τα ποσοστά ανεργίας να παραμένουν αμετάβλητα σε μηνιαία βάση και να καταγράφουν οριακή βελτίωση σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2%, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο, ενώ ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το 6,3% του Μαΐου 2025. Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανεργία διατηρήθηκε στο 5,9%, έναντι 6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Eurostat εκτιμά ότι τον Μάιο οι άνεργοι στην ΕΕ ανήλθαν σε 13,163 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 10,986 εκατομμύρια βρίσκονται στις χώρες της ευρωζώνης.

Σε σχέση με τον Απρίλιο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 40.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 55.000 στην ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, καθώς οι άνεργοι περιορίστηκαν κατά 82.000 στην ΕΕ και κατά 158.000 στις χώρες του ευρώ σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Στο πεδίο της νεανικής ανεργίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνεργοι κάτω των 25 ετών ανήλθαν σε 2,918 εκατομμύρια, ενώ στην ευρωζώνη διαμορφώθηκαν σε 2,313 εκατομμύρια.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ αυξήθηκε οριακά στο 15,2% από 15,1% τον Απρίλιο, με τον αριθμό των ανέργων να ενισχύεται κατά 18.000 σε μηνιαία βάση.

Αντίθετα, στην ευρωζώνη το ποσοστό νεανικής ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,7%, ενώ ο αριθμός των ανέργων νέων μειώθηκε κατά 12.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι άνεργοι κάτω των 25 ετών στην ευρωζώνη ήταν κατά 56.000 λιγότεροι.

Όσον αφορά την ανεργία ανά φύλο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό για τις γυναίκες διατηρήθηκε στο 6,2%, ενώ για τους άνδρες υποχώρησε στο 5,7% από 5,8% τον Απρίλιο.

Στην ευρωζώνη καταγράφηκε βελτίωση και για τα δύο φύλα, με την ανεργία των γυναικών να μειώνεται στο 6,4% από 6,5% και των ανδρών στο 6% από 6,1% έναν μήνα νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης
Ειδήσεις

Λαγκάρντ: Η αποκλιμάκωση του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές της ευρωζώνης

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους
Εργασιακά

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη
Οικονομία

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι
Οικονομία

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:04

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Στα €24,67 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο - 60,16 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 17:01

Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
02/07/2026 - 16:56

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 16:49

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 16:47

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Τεχνολογία
02/07/2026 - 16:36

Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:34

Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Εργασιακά
02/07/2026 - 16:21

Αύριο (3/7) ξεκινούν οι αιτήσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ σχολικού έτους 2026-2027

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:20

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:09

«Έκρηξη» Τραμπ για το ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ πληρώνουν $1 τρισ., οι Ευρωπαίοι πολύ λιγότερα

Ειδήσεις
02/07/2026 - 16:08

Χατζηδάκης: Ξεκινάει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την αστική ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων στον Ελαιώνα

Πολιτική
02/07/2026 - 15:54

Ανδρουλάκης μετά τις συναντήσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια: Θέλουμε ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, με εθνική στρατηγική

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αισθητά – Μόλις 57.000 νέες θέσεις τον Ιούνιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 15:37

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:28

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Πολιτική
02/07/2026 - 15:23

Θεοδωρικάκος από Βουλή: Το νομοσχέδιο βάζει τέλος στα «ψιλά γράμματα» των τραπεζών

Πολιτική
02/07/2026 - 15:15

Μάντζος από Βουλή: Η ΝΔ επιχειρεί να δημιουργήσει de facto Συνταγματικό Δικαστήριο

Πολιτική
02/07/2026 - 15:02

ΠΑΣΟΚ για συντάξεις χηρείας: Η αντιπολίτευση που κάνουμε φέρνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:02

Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 15:00

Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 14:58

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 14:53

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 14:45

«Πικραμένος» ο Νίκος Παππάς από τον Αλέξη Τσίπρα

Οικονομία
02/07/2026 - 14:45

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων, αντί για εθνικές

Εργασιακά
02/07/2026 - 14:42

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ