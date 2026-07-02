Eurostat: Μικρή ετήσια αποκλιμάκωση της ανεργίας στην ευρωζώνη - Στο 6,2% τον Μάιο

Σταθερή εικόνα παρουσίασε η αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη τον Μάιο του 2026, με τα ποσοστά ανεργίας να παραμένουν αμετάβλητα σε μηνιαία βάση και να καταγράφουν οριακή βελτίωση σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Ειδικότερα, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2%, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο, ενώ ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το 6,3% του Μαΐου 2025. Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανεργία διατηρήθηκε στο 5,9%, έναντι 6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Eurostat εκτιμά ότι τον Μάιο οι άνεργοι στην ΕΕ ανήλθαν σε 13,163 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 10,986 εκατομμύρια βρίσκονται στις χώρες της ευρωζώνης.

Σε σχέση με τον Απρίλιο, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 40.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 55.000 στην ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, καθώς οι άνεργοι περιορίστηκαν κατά 82.000 στην ΕΕ και κατά 158.000 στις χώρες του ευρώ σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Στο πεδίο της νεανικής ανεργίας, τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι άνεργοι κάτω των 25 ετών ανήλθαν σε 2,918 εκατομμύρια, ενώ στην ευρωζώνη διαμορφώθηκαν σε 2,313 εκατομμύρια.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ αυξήθηκε οριακά στο 15,2% από 15,1% τον Απρίλιο, με τον αριθμό των ανέργων να ενισχύεται κατά 18.000 σε μηνιαία βάση.

Αντίθετα, στην ευρωζώνη το ποσοστό νεανικής ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,7%, ενώ ο αριθμός των ανέργων νέων μειώθηκε κατά 12.000 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, οι άνεργοι κάτω των 25 ετών στην ευρωζώνη ήταν κατά 56.000 λιγότεροι.

Όσον αφορά την ανεργία ανά φύλο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό για τις γυναίκες διατηρήθηκε στο 6,2%, ενώ για τους άνδρες υποχώρησε στο 5,7% από 5,8% τον Απρίλιο.

Στην ευρωζώνη καταγράφηκε βελτίωση και για τα δύο φύλα, με την ανεργία των γυναικών να μειώνεται στο 6,4% από 6,5% και των ανδρών στο 6% από 6,1% έναν μήνα νωρίτερα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.