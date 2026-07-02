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Ουάσιγκτον προς Τεχεράνη: «Καμία αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ» – Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου
Ειδήσεις
17:25 - 02 Ιουλ 2026

Ουάσιγκτον προς Τεχεράνη: «Καμία αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ» – Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου

Reporter.gr Newsroom
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Σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια των τεχνικών συνομιλιών με το Ιράν, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διήμερο στη Ντόχα του Κατάρ, με επίκεντρο την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ και την εφαρμογή των μεταξύ τους συμφωνηθέντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τα δίκτυα Al Arabiya και Al Hadath, η αμερικανική αντιπροσωπεία κατέστησε σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε μεταβολή στο ισχύον καθεστώς των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές.

Κατά τις ίδιες πηγές, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η στάση της Τεχεράνης στα Στενά αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό τεστ συμμόρφωσης με το μνημόνιο κατανόησης που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπεγράφη τον περασμένο Ιούνιο. Η αμερικανική πλευρά φέρεται να ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή στο καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου θα συνιστούσε παραβίαση των συμφωνηθέντων.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διαμήνυσε ότι παρακολουθεί στενά κάθε κίνηση του Ιράν στην περιοχή και προειδοποίησε πως ενδεχόμενη κλιμάκωση θα επηρεάσει άμεσα την εφαρμογή των διμερών συμφωνιών.

Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου

Όπως μετέδωσαν τα Al Arabiya και Al Hadath, ο επόμενος γύρος των αμερικανοϊρανικών συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιουλίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τεχεράνη ενημερώθηκε πως οποιαδήποτε εξέλιξη στο ζήτημα των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί τόσο από την πλήρη τήρηση των όρων του μνημονίου κατανόησης όσο και από τη συμπεριφορά της στην περιοχή, ιδίως σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Την ίδια ώρα, η ενιαία διοίκηση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων εξέφρασε έντονη αντίδραση στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι οι πτήσεις αμερικανικών στρατιωτικών μέσων πάνω από τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν παράγοντα αποσταθεροποίησης και απειλή για την ασφάλεια.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών θα λάβει, όπως ανέφερε, «άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Επιπλέον, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά θα πρέπει να ακολουθούν τις θαλάσσιες διαδρομές που καθορίζει η Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ασφαλής διέλευσή τους.

Αναζωπύρωση της έντασης

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα αυξημένης έντασης, μετά τις αλληλοκατηγορίες ΗΠΑ και Ιράν για παραβίαση της εκεχειρίας και τις επιθέσεις σε πλοία που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η διαφωνία για το καθεστώς των Στενών

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν επιμένει ότι διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα ως προς τη διαχείριση της διέλευσης των πλοίων και συνεχίζει να υποστηρίζει την επιβολή τελών για τις υπηρεσίες που παρέχει, θέση που απορρίπτει η Ουάσιγκτον.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου προέβλεπε ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά, χωρίς περιορισμούς ή επιβολή τελών, για διάστημα 60 ημερών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη φέρεται να ερμηνεύει τη συμφωνία ως πιθανό πρώτο βήμα για την ανάληψη, στο μέλλον, ευρύτερου ρόλου στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή και στην είσπραξη σχετικών τελών, σε συνεργασία με το Σουλτανάτο του Ομάν.

Από την πλευρά του, το Ομάν έχει ξεκαθαρίσει ότι αντιτίθεται στην επιβολή οποιωνδήποτε τελών στη διεθνή ναυσιπλοΐα, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πρακτική θα ήταν αντίθετη προς τις προβλέψεις του διεθνούς ναυτικού δικαίου.

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