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Ο Τραμπ συνεχίζει να τρολάρει τη Μελόνι λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
14:36 - 06 Ιουλ 2026

Ο Τραμπ συνεχίζει να τρολάρει τη Μελόνι λίγο πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Σε ησυχία δεν αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος την… κάποτε φίλη του Τζόρτζια Μελόνι, αφού ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αυτήν την εβδομάδα, ο Τραμπ έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά, αναζωπυρώνοντας τη διαμάχη τους.  

«Χρειάζονται ασφαλιστικά μέτρα», έγραψε στο Truth Social αναρτώντας μία φωτογραφία της Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει αντιδράσει ακόμη επισήμως.

{https://x.com/anadoluagency/status/2074055766042956199}

«Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, αλλά οι σχέσεις παραμένουν», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, στο ιταλικό Sky TV.

Υπενθυμίζεται πως η Μελόνι κατηγόρησε τον περασμένο μήνα τον Τραμπ ότι επινόησε μια ιστορία εις βάρος της, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι ότι εκείνη τον είχε «παρακαλέσει» να βγουν μια φωτογραφία μαζί σε μια σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία.

Στήριξη και από την αντιπολίτευση

«Ο Τραμπ είναι ένας ποταπός, φτηνός νταής», έγραψε στο Χ ο Κάρλο Καλέντα, ηγέτης του μικρού κόμματος Azione, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τη Μελόνι.

Η Μελόνι υπήρξε κάποτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και ήταν η μόνη Ευρωπαία ηγέτης που παρευρέθηκε στην ορκωμοσία του το 2025.

Ωστόσο, κριτική φέτος του άσκησε κριτική, καθώς επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα για την καταδίκη του σχετικά με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Ως απάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος την επέπληξε, κατηγορώντας τη για έλλειψη θάρρους.

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