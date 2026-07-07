Τραμπ σε Ερντογάν: Θετικός σε άρση των κυρώσεων CAATSA και πώληση F-35 στην Άγκυρα

Την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων CAATSA που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Παράλληλα, o πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα, ενώ γνωστοποίησε ότι στις συνομιλίες των δύο πλευρών περιλαμβάνεται και το θέμα των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN.

«Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία μετά την προμήθεια του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

«Θα άρουμε τις κυρώσεις. Είναι ώρα να το κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση μαζί με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιθυμούν να επιβάλλουν κυρώσεις σε χώρες που θεωρούν συμμάχους τους.

«Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Υπάρχουν πολλοί άλλοι στους οποίους μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις», ανέφερε.

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«Εξετάζουμε την πώληση των F-35»

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα λάβει σύντομα απόφαση για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Όπως είπε, το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση, ενώ αποκάλυψε ότι στις συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιλαμβάνονται τόσο οι εμπορικές σχέσεις όσο και η στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το F-35 ως «το καλύτερο αεροσκάφος, μακράν το κορυφαίο που υπάρχει σήμερα», σημειώνοντας ότι η πιθανή πώλησή του στην Τουρκία αποτελεί θέμα που εξετάζεται σοβαρά από την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα έχει αποδειχθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, πιο πιστός σύμμαχος από άλλες χώρες που θεωρούνταν παραδοσιακοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Νέα αιχμή προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης την κριτική του προς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αναφερόμενος στην πρόσφατη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Όπως υποστήριξε, η επιχείρηση αποτέλεσε και ένα τεστ για τη Συμμαχία, καθώς επιδίωξε να διαπιστώσει ποια θα ήταν η στάση των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διευκρίνισε ότι δεν επιθυμούσε στρατιωτική συνδρομή από τις υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ, ωστόσο εκτίμησε πως οι σύμμαχοι όφειλαν τουλάχιστον να εκφράσουν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τις ΗΠΑ, δεδομένης της σημαντικής αμερικανικής συμβολής στη Συμμαχία.

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Ερντογάν: «Το θέμα των F-35 δεν είναι νέο»

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι το ζήτημα της προμήθειας των F-35 βρίσκεται εδώ και χρόνια στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπενθύμισε ότι η χώρα του είχε λάβει στο παρελθόν διαβεβαιώσεις για την παράδοση πέντε μαχητικών αεροσκαφών και εξέφρασε την προσδοκία ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου των ηγετών θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ θα τεθεί και το θέμα της προμήθειας κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN, ένα πρόγραμμα που αποτελεί βασικό πυλώνα της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας.