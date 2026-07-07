Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας πήγε προσωπικά στο αεροδρόμιο και καλωσόρισε τον Τραμπ στην πόρτα του Air Force One. Οι δύο πρόεδροι ήταν ευδιάθετοι, ενώ διεθνή ΜΜΕ υπογραμμίζουν και την παρουσία της συζύγου του Ερντογάν στην τελετή υποδοχής.

Στα πλάνα φαίνεται οι δύο ηγέτες να χειροκροτούν ο ένας τον άλλον, ενώ μάλιστα ο Ερντογάν έπιασε αγκαζέ τον Τραμπ, θέλοντας να δείξει οικειότητα.

{https://x.com/EricLDaugh/status/2074452848897613945}

Σημειώνεται πως Τραμπ και Ερντογάν θα έχουν και κατ' ιδίαν συνάντηση σήμερα το μεσημέρι, με τον Τούρκο πρόεδρο να θεωρείται βέβαιο ότι θα θέσει επί τάπητος το θέμα των F-35.

{https://x.com/nicksortor/status/2074453815747551709}

Στις 19:30 είναι προγραμματισμένη Δεξίωση και Επίσημο Δείπνο που θα παρατεθεί υπό την αιγίδα του Αξιότιμου Προέδρου μας και της Αξιότιμης Πρώτης Κυρίας (της Συζύγου του) προς τιμήν των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων και των Συζύγων τους (Προεδρικό Μέγαρο)»

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsamjdy9zdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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