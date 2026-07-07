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Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)
Ειδήσεις
14:27 - 07 Ιουλ 2026

Θερμή υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ (videos)

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας πήγε προσωπικά στο αεροδρόμιο και καλωσόρισε τον Τραμπ στην πόρτα του Air Force One. Οι δύο πρόεδροι ήταν ευδιάθετοι, ενώ διεθνή ΜΜΕ υπογραμμίζουν και την παρουσία της συζύγου του Ερντογάν στην τελετή υποδοχής.

Στα πλάνα φαίνεται οι δύο ηγέτες να χειροκροτούν ο ένας τον άλλον, ενώ μάλιστα ο Ερντογάν έπιασε αγκαζέ τον Τραμπ, θέλοντας να δείξει οικειότητα.

{https://x.com/EricLDaugh/status/2074452848897613945}

Σημειώνεται πως Τραμπ και Ερντογάν θα έχουν και κατ' ιδίαν συνάντηση σήμερα το μεσημέρι, με τον Τούρκο πρόεδρο να θεωρείται βέβαιο ότι θα θέσει επί τάπητος το θέμα των F-35.

{https://x.com/nicksortor/status/2074453815747551709}

Στις 19:30 είναι προγραμματισμένη Δεξίωση και Επίσημο Δείπνο που θα παρατεθεί υπό την αιγίδα του Αξιότιμου Προέδρου μας και της Αξιότιμης Πρώτης Κυρίας (της Συζύγου του) προς τιμήν των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων και των Συζύγων τους (Προεδρικό Μέγαρο)»

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsamjdy9zdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Το πρόγραμμα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ 2026 Ημέρα 1η:

Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας 2026 στο πλαίσιο της Συνόδου
Ομιλίες του γ.γ του ΝΑΤΟ, Ρούτε, του Τούρκου αντιπροέδρου Γιλμάζ, και του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γκιουλέρ
Δηλώσεις του Ρούτε και του προέδρου της Ουκρανίας, Ζελένσκι
Δείπνο εργασίας των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας
Δείπνο εργασίας των υπουργών Άμυνας του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2026 - 14:47
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