Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Αυτό προκύπτει από το νέο Βαρόμετρο Τάσεων του Ινστιτούτου Forsa, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv, αποτυπώνοντας αφενός τη σταθερή εκλογική επιρροή της AfD και αφετέρου την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των Γερμανών απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
Σταθερό προβάδισμα της AfD
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η AfD παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη συγκεντρώνοντας ποσοστό 26%, διατηρώντας αμετάβλητη την επίδοσή της σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με 22%, επίσης χωρίς μεταβολή.
Ακολουθούν:
- οι Πράσινοι με 15%,
- το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 12%,
- και η Αριστερά, επίσης με 12%.
Η εικόνα της δημοσκόπησης δείχνει ότι οι πολιτικές ισορροπίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, με την AfD να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής παράταξης.
Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Φρίντριχ Μερτς
Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα ευρήματα και για την προσωπική αξιολόγηση του καγκελάριου.
Η δυσαρέσκεια απέναντι στον Φρίντριχ Μερτς συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει μη ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησής του, ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
Αντίθετα, μόλις 14% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από την έως τώρα κυβερνητική πορεία.
Οι περισσότεροι πολίτες δεν κατανοούν τις μεταρρυθμίσεις
Η δημοσκόπηση αναδεικνύει και το επικοινωνιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί.
Στο ερώτημα εάν έχουν κατανοήσει τα κυβερνητικά μέτρα, το 70% των πολιτών απαντά αρνητικά, ενώ μόνο το 30% δηλώνει ότι γνωρίζει και κατανοεί το περιεχόμενό τους.
Ανάλογη είναι και η εικόνα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους.
Το 65% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα, ενώ μόλις το 28% εμφανίζεται αισιόδοξο ότι θα αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.
Διχασμός για την αναρρωτική άδεια
Η έρευνα κατέγραψε επίσης τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την κυβερνητική πρόταση να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από την πρώτη ημέρα αναρρωτικής άδειας.
Το μέτρο φαίνεται να διχάζει την κοινή γνώμη:
- το 44% θεωρεί ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,
- ενώ το 55% διαφωνεί και εκτιμά ότι αποτελεί λανθασμένη επιλογή.
- Θετική υποδοχή στη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων
Αντίθετα, μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει η πρόταση της κυβέρνησης για αυξημένη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων.
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Διαφορετική άποψη εκφράζει το 22%, το οποίο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν πρόκειται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα.
Προβληματισμός για την κυβερνητική πορεία
Η νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μερτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις τόσο στο επίπεδο της πολιτικής αποδοχής όσο και στην επικοινωνία των μεταρρυθμίσεών της.
Την ίδια στιγμή, η AfD διατηρεί αμετάβλητη την εκλογική της δυναμική και παραμένει στην κορυφή των δημοσκοπήσεων, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.