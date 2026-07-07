ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων
Ειδήσεις
23:45 - 07 Ιουλ 2026

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί σταθερά το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στο να πείσει τους πολίτες για την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που προωθεί.

Αυτό προκύπτει από το νέο Βαρόμετρο Τάσεων του Ινστιτούτου Forsa, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv, αποτυπώνοντας αφενός τη σταθερή εκλογική επιρροή της AfD και αφετέρου την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των Γερμανών απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Σταθερό προβάδισμα της AfD

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η AfD παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη συγκεντρώνοντας ποσοστό 26%, διατηρώντας αμετάβλητη την επίδοσή της σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με 22%, επίσης χωρίς μεταβολή.

Ακολουθούν:

  1. οι Πράσινοι με 15%,
  2. το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 12%,
  3. και η Αριστερά, επίσης με 12%.

Η εικόνα της δημοσκόπησης δείχνει ότι οι πολιτικές ισορροπίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, με την AfD να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής παράταξης.

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Φρίντριχ Μερτς

Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα ευρήματα και για την προσωπική αξιολόγηση του καγκελάριου.

Η δυσαρέσκεια απέναντι στον Φρίντριχ Μερτς συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει μη ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησής του, ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Αντίθετα, μόλις 14% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από την έως τώρα κυβερνητική πορεία.

Οι περισσότεροι πολίτες δεν κατανοούν τις μεταρρυθμίσεις

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει και το επικοινωνιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί.

Στο ερώτημα εάν έχουν κατανοήσει τα κυβερνητικά μέτρα, το 70% των πολιτών απαντά αρνητικά, ενώ μόνο το 30% δηλώνει ότι γνωρίζει και κατανοεί το περιεχόμενό τους.

Ανάλογη είναι και η εικόνα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους.

Το 65% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα, ενώ μόλις το 28% εμφανίζεται αισιόδοξο ότι θα αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.

Διχασμός για την αναρρωτική άδεια

Η έρευνα κατέγραψε επίσης τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την κυβερνητική πρόταση να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από την πρώτη ημέρα αναρρωτικής άδειας.

Το μέτρο φαίνεται να διχάζει την κοινή γνώμη:

  1. το 44% θεωρεί ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση,
  2. ενώ το 55% διαφωνεί και εκτιμά ότι αποτελεί λανθασμένη επιλογή.
  3. Θετική υποδοχή στη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων

Αντίθετα, μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει η πρόταση της κυβέρνησης για αυξημένη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Διαφορετική άποψη εκφράζει το 22%, το οποίο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν πρόκειται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα.

Προβληματισμός για την κυβερνητική πορεία

Η νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μερτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις τόσο στο επίπεδο της πολιτικής αποδοχής όσο και στην επικοινωνία των μεταρρυθμίσεών της.

Την ίδια στιγμή, η AfD διατηρεί αμετάβλητη την εκλογική της δυναμική και παραμένει στην κορυφή των δημοσκοπήσεων, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται
Ειδήσεις

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ
Ειδήσεις

Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

ifo: Ελαφρά βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική οδοποιία
Ειδήσεις

ifo: Ελαφρά βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική οδοποιία

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes
Ειδήσεις

Γερμανία: Για «καυτό καλοκαίρι» προειδοποιούν οι εργαζόμενοι ενάντια στις περικοπές που προωθεί η Mercedes

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ναυτιλία
07/07/2026 - 18:14

Κικίλιας από το λιμένα Θεσσαλονίκης: Ο Προβλήτας 6 θα καταστήσει την πόλη κορυφαίο διαμετακομιστικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ