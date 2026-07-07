Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

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Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί σταθερά το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στο να πείσει τους πολίτες για την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων που προωθεί.

Αυτό προκύπτει από το νέο Βαρόμετρο Τάσεων του Ινστιτούτου Forsa, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό των ιδιωτικών τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv, αποτυπώνοντας αφενός τη σταθερή εκλογική επιρροή της AfD και αφετέρου την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των Γερμανών απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Σταθερό προβάδισμα της AfD

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η AfD παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη συγκεντρώνοντας ποσοστό 26%, διατηρώντας αμετάβλητη την επίδοσή της σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με 22%, επίσης χωρίς μεταβολή.

Ακολουθούν:

οι Πράσινοι με 15%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 12%, και η Αριστερά, επίσης με 12%.

Η εικόνα της δημοσκόπησης δείχνει ότι οι πολιτικές ισορροπίες παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, με την AfD να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι της κυβερνητικής παράταξης.

Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Φρίντριχ Μερτς

Ιδιαίτερα αρνητικά είναι τα ευρήματα και για την προσωπική αξιολόγηση του καγκελάριου.

Η δυσαρέσκεια απέναντι στον Φρίντριχ Μερτς συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς το 84% των ερωτηθέντων δηλώνει μη ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησής του, ποσοστό αυξημένο κατά μία μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Αντίθετα, μόλις 14% δηλώνει ότι είναι ικανοποιημένο από την έως τώρα κυβερνητική πορεία.

Οι περισσότεροι πολίτες δεν κατανοούν τις μεταρρυθμίσεις

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει και το επικοινωνιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί.

Στο ερώτημα εάν έχουν κατανοήσει τα κυβερνητικά μέτρα, το 70% των πολιτών απαντά αρνητικά, ενώ μόνο το 30% δηλώνει ότι γνωρίζει και κατανοεί το περιεχόμενό τους.

Ανάλογη είναι και η εικόνα όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους.

Το 65% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα, ενώ μόλις το 28% εμφανίζεται αισιόδοξο ότι θα αποδώσουν θετικά αποτελέσματα.

Διχασμός για την αναρρωτική άδεια

Η έρευνα κατέγραψε επίσης τις απόψεις των πολιτών σχετικά με την κυβερνητική πρόταση να απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από την πρώτη ημέρα αναρρωτικής άδειας.

Το μέτρο φαίνεται να διχάζει την κοινή γνώμη:

το 44% θεωρεί ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 55% διαφωνεί και εκτιμά ότι αποτελεί λανθασμένη επιλογή. Θετική υποδοχή στη φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων

Αντίθετα, μεγαλύτερη αποδοχή συγκεντρώνει η πρόταση της κυβέρνησης για αυξημένη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (52%) εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Διαφορετική άποψη εκφράζει το 22%, το οποίο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν πρόκειται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κοινωνική ισότητα.

Προβληματισμός για την κυβερνητική πορεία

Η νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση Μερτς εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις τόσο στο επίπεδο της πολιτικής αποδοχής όσο και στην επικοινωνία των μεταρρυθμίσεών της.

Την ίδια στιγμή, η AfD διατηρεί αμετάβλητη την εκλογική της δυναμική και παραμένει στην κορυφή των δημοσκοπήσεων, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.