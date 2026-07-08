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Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ
Ειδήσεις
15:54 - 08 Ιουλ 2026

Times: Το Μουντιάλ δεν προσέφερε ώθηση στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ

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Η οικονομία των ΗΠΑ δημιούργησε 57.000 νέες θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, καταγράφοντας την πρώτη αρνητική απόκλιση στην αύξηση της απασχόλησης από τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είχε καμία επίδραση στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας.

Πιο αναλυτικά, οι αναλυτές της Wall Street ανέμεναν ότι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα δημιουργούσε 110.000 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούνιο - αριθμός που ήταν σύμφωνος με τις πρόσφατες -καλύτερες του αναμενομένου- επιδόσεις και βασιζόταν στην εκτίμηση ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου θα ενίσχυε την απασχόληση στους σχετικούς κλάδους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι βρετανικοί Times, οι 57.000 νέες θέσεις αποτελούν τη χαμηλότερη επίδοση από το Φεβρουάριο, όταν οι μισθοδοσίες είχαν μειωθεί κατά 155.000 θέσεις. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,2% από 4,3%, διαψεύδοντας τις προβλέψεις που ανέμεναν ότι θα παρέμενε αμετάβλητο, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ είχε αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι προέβλεπαν οι αναλυτές μετά τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ενισχύθηκε σημαντικά χάρη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στα υψηλά επίπεδα καταναλωτικών δαπανών.

Αντίθετα, η απασχόληση στον δημόσιο τομέα επιβραδύνθηκε, με τη δημιουργία μόλις 8.000 νέων θέσεων εργασίας, έναντι 32.000 το Μάιο. Στον ιδιωτικό τομέα δημιουργήθηκαν 49.000 νέες θέσεις, έναντι 97.000 τον προηγούμενο μήνα.

Όπως σημειώνεται η μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης καταγράφηκε στους τομείς της εκπαίδευσης, των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, της κοινωνικής πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης. Το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, δεν προσέφερε καμία βραχυπρόθεσμη ώθηση στην αγορά εργασίας, καθώς οι μισθοδοσίες στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας μειώθηκαν κατά 55.000 θέσεις.

«Δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμη καμία ουσιαστική ένδειξη ότι πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε η Shruti Mishra, οικονομολόγος της Bank of America με ειδίκευση στην οικονομία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται μεταξύ άλλων σε 11 πόλεις των ΗΠΑ, στις οποίες καταγράφηκε αύξηση 5% στις δαπάνες σε εστιατόρια και μπαρ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, έναντι μέσου όρου 3,8% στην υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America που βασίζονται στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες.

Τα στοιχεία για την απασχόληση των μηνών Μαΐου και Απριλίου αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω συνολικά κατά 74.000 θέσεις εργασίας, με τις μεγαλύτερες απώλειες να εντοπίζονται στους κλάδους της αναψυχής και της φιλοξενίας. Η μέση ωριαία αύξηση των αποδοχών παρέμεινε αμετάβλητη στο 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσια βάση επιταχύνθηκε στο 3,5% από 3,4%.

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