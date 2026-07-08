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Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση
Ανακοινώσεις
15:50 - 08 Ιουλ 2026

Interwood: Μέρισμα €0,032 ανά προνομιούχα μετοχή ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Reporter.gr Newsroom
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Την καταβολή πρώτου μερίσματος συνολικού ύψους 109.363,20 ευρώ προς τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών της ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Το μέρισμα αντιστοιχεί σε 0,032 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή, με την εταιρεία να έχει καθορίσει τις ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων και έναρξης πληρωμής.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα διανείμει συνολικό ποσό 109.363,20 ευρώ στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της, σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 5 του καταστατικού της.

Το μικτό ποσό του μερίσματος αντιστοιχεί σε απόδοση 16% επί της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών. Μετά την προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον αυτή εφαρμόζεται, το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους διαμορφώνεται σε 0,0304 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στις 6 Ιουλίου 2026, ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date).

Οι προνομιούχες μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος από τις 3 Ιουλίου 2026, ημερομηνία αποκοπής (cut-off date).

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία” (στο εξής ” ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»..”) ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 15ης Ιουνίου 2026, ενέκρινε την καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού 109.363,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,032 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0016 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0304 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 06.07.2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 03.07.2026 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο EURONEXT ATHENS χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXT SECURITIES ATHENS και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ.: 2104145331, αρμόδιος κ. Αθηνέλης Χρήστος, e-mail :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και του Κανονισμού του EURONEXT ATHENS (παράγραφος 7.1.3.4.)

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