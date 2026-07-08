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«Βουτιά» στα crypto με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ – Στα $62.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:44 - 08 Ιουλ 2026

«Βουτιά» στα crypto με φόντο τις δηλώσεις Τραμπ – Στα $62.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές κρυπτονομισμάτων υποχώρησαν την Τετάρτη (8/7), καθώς οι δηλώσεις Τραμπ σχετικά με το ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει, ανησύχησαν τους επενδυτές και ενίσχυσαν το κλίμα αποφυγής ρίσκου.  

Απευθυνόμενος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία έχει «λήξει» και χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «χάσιμο χρόνου», αν και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι συνομιλίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερα από 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

«Το Bitcoin υποχώρησε έντονα μετά τις τοποθετήσεις του Τραμπ, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων μπορεί να τροφοδοτήσει νέο κύμα πληθωρισμού και να οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων», ανέφερε, σύμφωνα με το Bloomberg, η Caroline Mauron, συνιδρύτρια της Orbit Markets.

Όπως σημείωσε, η περιοχή των 61.500 δολαρίων ενδέχεται να λειτουργήσει ως επίπεδο στήριξης, ωστόσο η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί όσο οι γεωπολιτικές και μακροοικονομικές εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες.

Εν τω μεταξύ, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ, ο δείκτης δολαρίου (DXY) ενισχύθηκε, καθώς η αναζωπύρωση της έντασης εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενώ το Bitcoin και το Ethereum, τα δύο μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα βάσει κεφαλαιοποίησης, σημειώνουν απώλειες άνω του 2%.

Ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στον λιγότερο «ρευστό» χώρο των altcoins, με τα JUP, ETHFI και PUMP να υποχωρούν περισσότερο από 5%.

Από την άλλη, στο πετρέλαιο οι τιμές κινούνται ανοδικά, με το Brent να αγγίζει τα 78,5 δολάρια σχεδόν με κέρδη 5,77% και το αμερικανικό αργό να «παίζει» στα 74,36 δολάρια με άνοδο 5,57%.

Ημερήσιες τάσεις στην αγορά

Γύρω στις 14:30 (ώρα Ελλάδος) το Bitcoin υποχωρεί κατά 2,04% στα 62.048,37 δολάρια και το Ethereum κινείται στα 1.736,25 δολάρια με απώλειες σχεδόν 2,4%.

Εν τω μεταξύ, η κεφαλαιοποίηση του πρώτου αγγίζει τα 1,25 τρισ. δολάρια και του δεύτερου τα 209,70 δισ. δολάρια.

Γενικά, η αγορά των altcoins βρίσκεται υπό ισχυρή πίεση, καθώς από τα συνολικά 450 εκατ. δολάρια σε ρευστοποιήσεις που καταγράφηκαν, περίπου 350 εκατ. δολάρια προήλθαν από συναλλαγές σε ζεύγη altcoins, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass.

Μια πιθανή ένδειξη σταθεροποίησης για την αγορά των altcoins είναι ότι αρκετά tokens έχουν πλέον εισέλθει ξανά στη ζώνη των «υπερπουλημένων» (oversold), καθώς ο μέσος δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) υποχώρησε στο 40/100, από 47/100 που βρισκόταν την Τρίτη.

Το ΒΝΒ διαπραγματεύεται στα 565,52 δολάρια (-2,97%) και το Solana στα 77,05 δολάρια με «βουτιά» 5,11%, ενώ το Cardano «παίζει» στο 0,1661 δολάριο υποχωρώντας κατά 6,24% και το Dogecoin προσγειώνεται στο 0,07161 δολάριο με απώλειες 4,15%.

Με ήπιες απώλειες (-0,56%) κινείται το Monero στα 324,17 δολάρια, ενώ το Litecoin χάνει 1,78% στα 43,37 δολάρια και το Shiba Inu «παίζει» στο 0,000004204 δολάριο (-3,75%).

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αγγίζει τα 2,193 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες 2,3%.

Θέσεις στην αγορά παραγώγων

Παρά την υποχώρηση του Bitcoin στα 62.000 δολάρια, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα εξακολουθεί να εμφανίζει άνοδο 6% σε μηνιαία βάση. Παράλληλα, τα στοιχεία από την αγορά παραγώγων προσφέρουν μια πιο αισιόδοξη εικόνα, καθώς οι επενδυτές δεν φαίνεται να στοιχηματίζουν μαζικά σε περαιτέρω πτώση. Το Open Interest (OI) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μειώθηκε στα 730.000 BTC από περισσότερα από 740.000 BTC μία ημέρα νωρίτερα.

Αντίθετα, η εικόνα για το Ether είναι πιο αρνητική. Το ανοιχτό ενδιαφέρον παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 13,95 εκατομμύρια ETH, παρά την πτώση της τιμής, η οποία οδήγησε σε ρευστοποιήσεις θέσεων συνολικής αξίας περίπου 90 εκατ. δολαρίων.

Οι συνολικές ρευστοποιήσεις στο Bitcoin κατά το τελευταίο 24ωρο ξεπέρασαν τα 100 εκατ. δολάρια.

Η πτώση του token CC του Canton Network επιταχύνθηκε, με την τιμή του να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, την ώρα που το ανοιχτό ενδιαφέρον στα συμβόλαια futures αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Ο συνδυασμός αυτός υποδηλώνει ότι αρκετοί επενδυτές ενδέχεται να ανοίγουν θέσεις short, ιδιαίτερα καθώς τα επιτόκια χρηματοδότησης (funding rates) παραμένουν έντονα αρνητικά, κοντά στο -20%.

Σε γενικές γραμμές, οι πτωτικές πιέσεις έχουν ενταθεί στα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin και το Ether, όπως προκύπτει από την αρνητική 24ωρη σωρευτική μεταβολή όγκου προσαρμοσμένη στο ανοιχτό ενδιαφέρον (OI-adjusted cumulative volume delta). Μια αρνητική ένδειξη σημαίνει ότι η πορεία των τιμών καθορίζεται κυρίως από εντολές αγοράς στην τρέχουσα τιμή (market orders) και όχι από παθητικές εντολές ορίου (limit orders).

Η τελευταία πτώση των BTC και ETH φαίνεται επίσης να αύξησε τη ζήτηση για αντιστάθμιση κινδύνου μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (options), καθώς οι δείκτες τεκμαρτής μεταβλητότητας 30 ημερών BVIV και EVIV ενισχύθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τον δείκτη skew στην πλατφόρμα Deribit. Ο δείκτης μίας εβδομάδας αυξήθηκε σχεδόν στο 20% υπέρ των δικαιωμάτων πώλησης (puts), από 16% μία ημέρα νωρίτερα. Τα δικαιώματα πώλησης χρησιμοποιούνται κυρίως ως μέσο προστασίας απέναντι σε πιθανή περαιτέρω πτώση της τιμής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου, τόσο για το Bitcoin όσο και για το Ether.

Ωστόσο, τα στοιχεία για τον όγκο συναλλαγών του τελευταίου 24ώρου δείχνουν ότι η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφηκε στα δικαιώματα αγοράς (call options) του Bitcoin με τιμή εξάσκησης τις 80.000 δολάρια.

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