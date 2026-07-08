ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε»! Θύελλα στις αγορές
Ειδήσεις
11:35 - 08 Ιουλ 2026

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε»! Θύελλα στις αγορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαρωτικός και... ανοιχτός σε ερμηνείες ήταν για ακόμα μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της συμμαχίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί πως η συμφωνία με το Ιράν πλέον δεν βρίσκεται σε ισχύ και έσπειρε ασφαλώς τον πανικό σε διεθνείς αναλυτές αλλά και τις αγορές.

Βέβαια, με δεδομένο ότι ο Τραμπ πολλές φορές "λέει και ξελέει" εκφράζονται επιφυλάξεις για το αν η δήλωση αυτή θα επιβεβαιωθεί. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε» μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ερωτηθείς για την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι τελείωσε».

«Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους, είναι αποβράσματα», είπε για τους ηγέτες του Ιράν.

«Από όσο με αφορά, τελείωσε. Είναι απλώς χάσιμο χρόνου να ασχολούμαστε μαζί τους, είναι ψεύτες», πρόσθεσε ακόμα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές «μπορούν να μιλήσουν» αλλά «χάνουν τον χρόνο τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt1u8kucjup?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για τέλος της εκεχειρίας, έβρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές μπορούν να μιλήσουν.

Διεθνή ΜΜΕ, αναλυτές και αγορές ψάχνουν να δουν τι πραγματικά ισχύει. Το πετρέλαιο, πάντως, ανεβαίνει, ενώ τα διεθνή χρηματιστήρια καταρρέουν (μαζί τους και το ΧΑ).

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent Βόρειας Θάλασσας, ενισχύθηκε κατά 5,3%, φθάνοντας τα 78,09 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 5,4%, στα 74,23 δολάρια το βαρέλι.

Κριτική Τραμπ στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Επαίνεσε μεν τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αλλά είπε ότι είναι «δυστυχισμένος» με τη στρατιωτική συμμαχία.

Λέει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «δεν ήθελαν να μας βοηθήσουν με το υπ' αριθμόν ένα κράτος χορηγό της τρομοκρατίας, που είναι το Ιράν».

«Είμαι πολύ αναστατωμένος με το ΝΑΤΟ», είπε ο Τραμπ σύμφωνα με το BBC, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πληρώνουν «πάρα πολλά, δισεκατομμύρια δολάρια».

Δειλά δίπλα του ο Ρούτε είπε πως σύμμαχοι όπως η Γερμανία βοήθησαν ενώ σημείωσε πως όλα τα κράτη μέλη έχουν αυξήσει τις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο Τραμπ, όμως, επέμεινε και είπε πως η Βρετανία δεν βοήθησε τις ΗΠΑ, ενώ εμφανίστηκε έξαλλος και με την Ισπανία, για την οποία είπε πως οι ΗΠΑ αποφάσισαν να διακόψουν τις εμπορικές τους σχέσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt1wh94ci3t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2026 - 12:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα
Ειδήσεις

Ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου
Ειδήσεις

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα και θέλει να αποκτήσει F-35
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα και θέλει να αποκτήσει F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 13:00

Ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν ζητά άρση αποκλεισμών στην ευρωπαϊκή άμυνα

Οικονομία
08/07/2026 - 12:59

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% η απόδοση των τρίμηνων εντόκων γραμματίων

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:57

Κάλας: Οι συγκρούσεις ΗΠΑ-Ιράν περιπλέκουν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου

Πολιτική
08/07/2026 - 12:47

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Πολιτική
08/07/2026 - 12:45

«Μπλόκο» ΝΔ στην κλήση Δημητριάδη, Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών - Ανάρτηση του πρώην συνεργάτη του Πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
08/07/2026 - 12:41

Νέος Πρόεδρος του ΣΕΒΕ ο Θέμης Σαρασίδης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 12:39

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/07/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 671,7 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών το 2023

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:28

Αλλάζουν τα δεδομένα για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Εμπορεύματα
08/07/2026 - 12:25

Πετρέλαιο: Εκτίναξη πάνω από 6% μετά τη δήλωση Τραμπ για το τέλος της συμφωνίας με Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:17

Λέττα: Η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τη βιομηχανική της βάση

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 20,9% στις εξαγωγές το Μάιο - Μείωση 15,7% στο εμπορικό έλλειμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 12:11

Η Sunlight Group φιλοξενεί το έργο BATTwin για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας στην Ευρώπη

Ναυτιλία
08/07/2026 - 12:06

Υπουργείο Ναυτιλίας: Παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του λιμανιού της Ραφήνας

Ειδήσεις
08/07/2026 - 12:04

Τραμπ: Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα και θέλει να αποκτήσει F-35

Αναλύσεις
08/07/2026 - 12:04

Optima Bank για Motor Oil: Ισχυρές προοπτικές και νέα τιμή-στόχος €54,1

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 11:56

Σκληρό μήνυμα Σχοινά: Η ανοχή τελείωσε – Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν

Αυτοδιοίκηση
08/07/2026 - 11:44

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν διάθεση κλιματιστικών σε ευάλωτα νοικοκυριά

Ειδήσεις
08/07/2026 - 11:39

Κομισιόν: Ο Ντέκλαν Κοστέλο αναλαμβάνει το «τιμόνι» του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 11:35

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έληξε»! Θύελλα στις αγορές

Ειδήσεις
08/07/2026 - 11:32

Τραμπ κατά Ισπανίας: «Απαίσιος εταίρος» - Διακόπτουμε κάθε εμπορική συναλλαγή

Οικονομία
08/07/2026 - 11:26

Πιερρακάκης: Ένωση Αποταμιεύσεων και ψηφιακό ευρώ τα επόμενα μεγάλα βήματα της Ευρώπης

Ακίνητα
08/07/2026 - 11:16

Παράταση και νέα δεδομένα για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι προβλέπει η τροπολογία Θεοδωρικάκου

Ειδήσεις
08/07/2026 - 11:12

To παραδοσιακό ιαπωνικό φεστιβάλ Natsu Matsuri επέστρεψε στην Αθήνα για 5η συνεχή χρονιά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/07/2026 - 11:08

Νέα στρατηγική της ΕΕ: Η κτηνοτροφία στο επίκεντρο της επισιτιστικής ασφάλειας

Ανεμοδείκτης
08/07/2026 - 11:07

Η δήλωση-παράπονο για το σόου Τραμπ-Ερντογάν και τα ελληνοτουρκικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 11:05

Άη Στράτης: Το πρότυπο ενεργειακό νησί με ΑΠΕ έως 98%

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 10:56

Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:53

Στον «πάγο» οι έξυπνες κάμερες τροχαίας: Το ΕΑΔΗΣΥ αναστέλλει τον διαγωνισμό των €44 εκατ.

Πολιτική
08/07/2026 - 10:50

Κουκουλόπουλος: Η αδιάντροπη κοροϊδία της Κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες ξεπέρασε κάθε όριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ