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Sell off με υπογραφή Τραμπ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται οι 2.500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς
14:35 - 08 Ιουλ 2026

Sell off με υπογραφή Τραμπ στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Χάνονται οι 2.500 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
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Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ προκάλεσαν θύελλα στις διεθνείς αγορές και φυσικά ταρακούνησαν έντονα και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως η συμφωνία με το Ιράν "έληξε" και προκάλεσε τεράστιο ντόρο, έστω κι αν όλοι οι αναλυτές διεθνώς δεν είναι βέβαιοι αν το εννοεί.

Παρότι η τοποθέτησή του μπορεί να ανατραπεί, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν πολύ έντονα. Το πετρέλαιο είχε ανοδικό ξέσπασμα, το οποίο είχε άλλωστε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί όταν έγιναν γνωστές οι συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν στα Στενά του Ορμουζ.

Οι δηλώσεις Τραμπ ανέβασαν ακόμη περισσότερο τις τιμές παγκοσμίως ενώ την ίδια ώρα οι κυριότερες ευρωαγορές είχαν πτώση άνω του 2%, όπως και τα futures στη Wall Street.

Στο πλαίσιο αυτό, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν απέφυγε το sell off, με την πτώση να ξεπερνά ενδοσυνεδριακά ακόμα και το -3%. Λίγο πριν από τις 15.00 το μεσημέρι η πτώση αγγίζει το -2,85% και ασφαλώς η κατάκτηση των 2.500 μονάδων είναι πια παρελθόν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κόκκινο βρίσκονται οι 24 από τις μετοχές του FTSE 25, ενώ στις τράπεζες οι πιέσεις είναι πολύ έντονες.

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