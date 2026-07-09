Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι δεν γνωρίζει εάν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη οδεύουν ξανά προς έναν γενικευμένο πόλεμο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το Ιράν επιθυμεί «διακαώς» να επιτύχει συμφωνία για τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου και, μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατά την αναχώρησή του από την αεροπορική βάση Mildenhall, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «χτύπησαν πολύ σκληρά» το Ιράν.

«Θα έλεγα ότι τους χτυπήσαμε με αναλογία 20 προς 1. Κάθε φορά που μας χτυπούν, θα τους χτυπάμε είκοσι φορές περισσότερο, και αυτό κάναμε χθες το βράδυ», ανέφερε. «Έκαναν κάτι μικρό σήμερα, αλλά ουσιαστικά ήταν αντίποινα για τη χθεσινή νύχτα... Όταν εκείνοι χτυπούν, εμείς απαντάμε πολύ πιο δυναμικά».

Ερωτηθείς εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιστρέφουν σε μια γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω», προσθέτοντας πάντως ότι, αν ο πόλεμος επανεκκινήσει, οι ΗΠΑ «θα τον κερδίσουν πολύ γρήγορα».

«Έχουμε πολλούς τρόπους να κερδίσουμε, αλλά στρατιωτικά έχουμε ήδη κερδίσει», είπε. «Τους έχουν απομείνει ελάχιστα και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία. Επικοινώνησαν μαζί μας πριν από λίγο. Θέλουν πάρα πολύ μια συμφωνία. Απλώς δεν ξέρω αν αξίζει να κάνουμε συμφωνία μαζί τους. Δεν γνωρίζω αν θα την τηρήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Το CNBC ανέφερε ότι επικοινώνησε με την ιρανική κυβέρνηση ζητώντας σχόλιο για τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, χωρίς να έχει υπάρξει άμεση απάντηση.

Νέα αμερικανικά πλήγματα

Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα επιθέσεων την Τετάρτη, με στόχο να περιορίσουν την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και πολιτικά πληρώματα στα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και άλλων στρατηγικών εμπορευμάτων παγκοσμίως και έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο αποκλεισμός τους κατά το μεγαλύτερο μέρος της σύγκρουσης προκάλεσε σημαντική άνοδο στις τιμές της ενέργειας, ενισχύοντας τις ανησυχίες για αναζωπύρωση του πληθωρισμού και ενδεχόμενη αυστηρότερη στάση των κεντρικών τραπεζών.

Την Τρίτη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν τρία εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Ακολούθως, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών απέσυρε εξαίρεση που επέτρεπε στο Ιράν να συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου του.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν περίπου 170 ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι.

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Ερωτήματα για την εκεχειρία

Τον περασμένο μήνα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη είχαν επιβεβαιώσει ότι συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η εύθραυστη εκεχειρία να έχει πλέον καταρρεύσει.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, κατά την κοινή του εμφάνιση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε:

«Νομίζω ότι έχει τελειώσει».

Και πρόσθεσε αναφερόμενος στην ιρανική κυβέρνηση: «Δεν θέλω πλέον να έχω καμία διαπραγμάτευση μαζί τους... Όσον αφορά εμένα, όλα έχουν τελειώσει.»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία επιθυμούσε να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο ο ίδιος εκτίμησε πως «είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεται κανείς» με την ιρανική πλευρά.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πλήγματα συνιστούν παραβίαση του μνημονίου κατανόησης που είχε επιτευχθεί πριν από λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες.

«Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, καθώς και να τιμωρήσει τους επιτιθέμενους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Φρουροί της Επανάστασης: Οι ξένοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτή τη γη και στο Στενό του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανέφερan ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις όχι μόνο θα προκαλέσουν «συντριπτική αντίδραση» από το Ιράν, αλλά θα διαταράξουν και τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σε δήλωσή του, το IRGC ανέφερε ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διακοπή στον «προκλητικότητα και στην παρέμβαση» της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρομών.

«Οι ξένοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτή τη γη και στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Αντίποινα της Τεχεράνης με πλήγματα σε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή

Ως αντίποινα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν εναντίον στόχων αμερικανικών συμφερόντων σε γειτονικά κράτη

του Κόλπου. Ο ιρανικός στρατός ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι

εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών συστημάτων Patriot με drones στο Κουβέιτ, σε μια εγκατάσταση έγκαιρης προειδοποίησης στο Κατάρ και σε μια αποθήκη καυσίμων του αμερικανικού στρατού στο Μπαχρέιν.

Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αναχαίτισαν έναν πύραυλο κρουζ, τρεις βαλλιστικούς πυραύλους και 10 drones στον εναέριο χώρο του και ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα.

Σειρήνες ηχούσαν επίσης στην Ιορδανία την Πέμπτη, αφού πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο της χώρας, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Οκτώ πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή και έχει συχνά μεσολαβήσει μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αντιπάλων της, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, κάλεσε σε επιστροφή στη διπλωματία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, πραγματοποίησε την Πέμπτη ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν και την Τουρκία και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού Yπουργείου Εξωτερικών.

Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, αναφέρει η δήλωση του υπουργείου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί τέτοιες ενέργειες για να αποκτήσει πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις.