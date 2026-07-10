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«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα
Ειδήσεις
15:25 - 10 Ιουλ 2026

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε την Παρασκευή τη διαδικασία υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος κατά της Βουλγαρίας, ζητώντας από τη Σόφια να καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο μέτρων για τη συγκράτηση των δημοσιονομικών αποκλίσεων.

Οι ευρωπαϊκές αρχές έκριναν ότι το έλλειμμα της χώρας βρίσκεται σε επίπεδα που απαιτούν διορθωτικές παρεμβάσεις και κάλεσαν τη βουλγαρική κυβέρνηση να παρουσιάσει έως τις 15 Οκτωβρίου τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει για την επιστροφή των δημοσιονομικών μεγεθών σε πιο βιώσιμη πορεία.

Η κίνηση αυτή αποτελεί το πρώτο θεσμικό βήμα της ΕΕ στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν αυξημένη εποπτεία των κρατών-μελών όταν οι αποκλίσεις από τους ευρωπαϊκούς στόχους κρίνονται σημαντικές.

Ο υπουργός Οικονομικών της Βουλγαρίας, Γκαλάβ Ντόνεφ, είχε αναφέρει τον Ιούνιο ότι η νέα κυβέρνηση της Σόφιας επεξεργάζεται σχέδιο σταδιακής αποκλιμάκωσης του ελλείμματος. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στόχος είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα να περιοριστεί στο 5,7% του ΑΕΠ το 2026 και να υποχωρήσει σταδιακά στο 3% έως το 2028.

Η βουλγαρική κυβέρνηση καλείται πλέον να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο μονοπάτι δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών ή την ενίσχυση των εσόδων, χωρίς να υπονομευτεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

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