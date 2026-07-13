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Καταρρέει η αισιοδοξία στη γερμανική αγορά κατοικίας – Οι κατασκευαστές δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα
Ειδήσεις
09:15 - 13 Ιουλ 2026

Καταρρέει η αισιοδοξία στη γερμανική αγορά κατοικίας – Οι κατασκευαστές δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Ιούνιο, με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος να υποχωρεί από τις -29,5 στις -31,0 μονάδες. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν τόσο την τρέχουσα κατάσταση όσο και τις προοπτικές των επόμενων μηνών πιο αρνητικά, ενώ ο δείκτης προσδοκιών υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025.

«Οι ελπίδες για μια σταδιακή ανάκαμψη διαψεύστηκαν για ακόμη μία φορά», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής Ερευνών του ινστιτούτου ifo. «Πολλές εταιρείες δεν διακρίνουν προς το παρόν ενδείξεις μιας διατηρήσιμης ανάκαμψης στην κατασκευή κατοικιών».

Οι πιέσεις στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων παραμένουν έντονες. Το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν ότι έχουν ανεπαρκές ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών αυξήθηκε από 42,2% σε 43,7%, ενώ το ποσοστό ακυρώσεων έργων διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, στο 11,4%.

Την ίδια στιγμή, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την προμήθεια υλικών, καθώς το 9,7% των επιχειρήσεων ανέφερε εκ νέου ελλείψεις σε βασικά ενδιάμεσα προϊόντα.

«Παρά την αύξηση στις οικοδομικές άδειες, οι εταιρείες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασθενική ζήτηση», τόνισε ο Wohlrabe. «Ακόμη και αν μειωθούν οι ακυρώσεις έργων, αυτό δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την έλλειψη νέων παραγγελιών και να αναστρέψει την αρνητική τάση.»

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