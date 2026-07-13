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ΗΠΑ: Νέα πλήγματα κατά του Ιράν – Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο
Ειδήσεις
08:43 - 13 Ιουλ 2026

ΗΠΑ: Νέα πλήγματα κατά του Ιράν – Κλιμακώνεται η ένταση στον Περσικό Κόλπο

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, σκοπός των επιθέσεων ήταν να περιοριστεί η ικανότητα της Τεχεράνης να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε με αντεπιθέσεις.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ (CENTCOM), που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ιρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και σταθμοί ραντάρ. Όπως ανέφερε, η επιχείρηση αποσκοπούσε στη μείωση της επιχειρησιακής δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Λίγες ώρες αργότερα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, σημειώνοντας πως δεκάδες στόχοι σε διάφορες τοποθεσίες επλήγησαν με πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας.

ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ

Παρά τη συνεχιζόμενη ανταλλαγή επιθέσεων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοικτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί αποκλεισμού τους.

Η Τεχεράνη καταγγέλλει τις επιθέσεις

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε τα αμερικανικά πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι ακυρώνουν κάθε διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων μηνών. Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προκάλεσαν νέα αστάθεια στα Στενά του Ορμούζ και διατάραξαν τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα.

Αντίποινα με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Σε αντίποινα, το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η Τεχεράνη τόνισε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν στρατηγική σημασία μεγαλύτερη ακόμη και από τα πυρηνικά όπλα.

Τέταρτη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων

Πρόκειται για το τέταρτο διαδοχικό κύμα αμερικανικών επιθέσεων από την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Ήδη από τη νύχτα της Κυριακής, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν περίπου 140 στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, έπειτα από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πλοίου στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε στόχους σε αρκετά κράτη του Κόλπου, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας και έως ότου τερματιστούν οι αμερικανικές στρατιωτικές παρεμβάσεις στην περιοχή».

Η αμερικανική πλευρά απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό. Εκπρόσωπος της CENTCOM δήλωσε ότι «το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά. Η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά».

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