Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

Τα ρατσιστικά σχόλια του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι σε βάρος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις τόσο στη Γαλλία, όσο και σε κόμματα της ισπανικής Αριστεράς, ενόψει του αγώνα των δύο ομάδων για την ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Τρίτη (14/7).

Ειδικότερα, σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ισπανική εφημερίδα El Debate, ο Ραχόι χαρακτήρισε τη γαλλική ομάδα «μια ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου. Βέβαια, χωρίς Γάλλους», αφήνοντας αιχμές για την αφρικανική καταγωγή ορισμένων ποδοσφαιριστών της.

Οι επίμαχες δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις από σοσιαλιστικά και κομμουνιστικά κόμματα τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Politico, ο Φαμπιέν Ρουσέλ, επικεφαλής του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, επέκρινε τις δηλώσεις του Ραχόι, γράφοντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον απροκάλυπτο ρατσισμό τους, προσπαθώντας να προκαλέσουν την υπέροχη εθνική ομάδα της Γαλλίας!».

Από την πλευρά του, ο Πιερ-Αλεξάντρ Ανγκλάντ, κεντρώος βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Ραχόι «βαριά προσβολή για την εθνική μας ομάδα και για τη χώρα μας».

Στον απόηχο των ρατσιστικών δηλώσεων Ραχόι, το κυβερνών Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ισπανίας (PSOE), ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Είναι ντροπή ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός της Ισπανίας να προβαίνει σε αυτού του είδους τις δηλώσεις».

Στο ίδιο άρθρο, ο Ραχόι εξαπέλυσε και αιχμές κατά της ισπανικής Αριστεράς, γράφοντας ότι δεν του αρέσουν «ούτε οι Διάβολοι ούτε οι κόκκινοι», σε μια αναφορά στην εθνική ομάδα του Βελγίου, γνωστή ως «Κόκκινοι Διάβολοι», η οποία ηττήθηκε από την Ισπανία την περασμένη Παρασκευή (10/7).

Υπενθυμίζεται ότι ο Ραχόι αποτελεί μέλος του δεξιού, χριστιανοδημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος (Partido Popular), ενώ διετέλεσε πρωθυπουργός της Ισπανίας από τον Δεκέμβριο του 2011 έως το Μάιο του 2018.

Οι δηλώσεις του έγιναν μόλις μία εβδομάδα μετά το περιστατικό με την Χέμπε Κασάδο, αναπληρώτρια κυβερνήτη της επαρχίας Μεντόσα στην Αργεντινή, η οποία χαρακτήρισε τη γαλλική εθνική ομάδα «αφρικανική ομάδα, χωρίς τρόπους» σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, μετά τη νίκη της Γαλλίας με 1-0 επί της Παραγουάης. Το περιστατικό οδήγησε τη γαλλική πρεσβεία στην Αργεντινή να της απαγορεύσει την είσοδο στις εγκαταστάσεις της.

Παράλληλα, η γερουσιαστής της Παραγουάης Σελέστε Αμαρίγια εξαπέλυσε σειρά προσβλητικών σχολίων μέσω διαδικτύου κατά του αστέρα της Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ. Η Αμαρίγια, μέλος του κεντρώου Κόμματος Αυθεντικής Ριζοσπαστικής Φιλελεύθερης Παράταξης (PLRA), χαρακτήρισε τον Μπαπέ «βίαιο άνθρωπο», ειρωνεύτηκε τη νοημοσύνη του και αμφισβήτησε τη γαλλική του ταυτότητα, περιγράφοντάς τον ως «έναν αποικιοποιημένο Καμερουνέζο που προσποιείται ότι είναι Γάλλος».

Οι δηλώσεις της είχαν προκαλέσει κύμα καταδίκης στη Γαλλία, με τον ίδιο τον Μπαπέ να της απαντά αφοπλιστικά μέσω της πλατφόρμας Χ: «Είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης που κατέχετε».