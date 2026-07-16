Ο έλεγχος του Ορμούζ απαιτεί περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα — και ακόμη μεγαλύτερο ρίσκο

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν ανοικτά και υπό αμερικανικό έλεγχο. Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν συγκρούονταν για τον κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο αυτό διάδρομο, η εταιρεία παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης Kpler ανέφερε ότι η διέλευση πλοίων είχε μειωθεί, καθώς ο κίνδυνος για τα διερχόμενα πλοία αυξανόταν.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, όσα πολλοί αναλυτές και πρώην στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν εδώ και καιρό: η ασφάλεια των Στενών και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών ότι μπορούν να τα διασχίζουν χωρίς τη συγκατάθεση του Ιράν θα απαιτούσαν είτε μια επικίνδυνη αποστολή ναυτικής συνοδείας είτε μια εκτεταμένη και ιδιαίτερα δαπανηρή χερσαία επιχείρηση στο νότιο Ιράν. Και οι δύο επιλογές θα προϋπέθεταν μεγάλη ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων.

«Το δίλημμα είναι πολύ απλό: στο τέλος της ημέρας, αν θέλει να πάρει τον έλεγχο των Στενών, θα πρέπει να καταλάβει τα Στενά», δήλωσε ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν στις ισραηλινές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο. «Δεν μπορεί να πετύχει τους στρατιωτικούς ή στρατηγικούς του στόχους με τις δυνάμεις που διαθέτει σήμερα.»

Το πρωί της Τρίτης, οι αμερικανικές δυνάμεις εξέπεμψαν μήνυμα μέσω ασυρμάτου προς τα πλοία που βρίσκονταν κοντά στα Στενά.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να προστατεύσουν τη νόμιμη εμπορική δραστηριότητα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε το μήνυμα, σύμφωνα με ηχογράφηση που εξέτασε η Wall Street Journal. «Η νότια δίοδος των Στενών παραμένει ανοικτή.»

Οι ναυτικοί, έχοντας βιώσει τις θανατηφόρες επιθέσεις των τελευταίων ημερών, αντιμετώπισαν το μήνυμα με έντονο σκεπτικισμό.

«Άντε στο διάολο», ακούγεται να απαντά ένας ναυτικός μέσω του ασυρμάτου του πλοίου του.

Ο Τραμπ διέταξε τις τελευταίες ημέρες αλλεπάλληλα κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, αφού οι διπλωματικές προσπάθειες απέτυχαν να εξασφαλίσουν το άνοιγμα των Στενών. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε θέσεις πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και ναυτικές εγκαταστάσεις κοντά στη θαλάσσια οδό.

Οι επιδρομές που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης διήρκεσαν επτά ώρες, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή. Ακολούθησε ακόμη ένα κύμα επιθέσεων διάρκειας 90 λεπτών μέσα στην ημέρα, με στόχο τη μείωση της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία. Η CENTCOM ανακοίνωσε επίσης ότι ανάγκασε δύο πλοία να επιστρέψουν, στο πλαίσιο του ανανεωμένου αποκλεισμού που εφαρμόζει.

Το Ιράν δεν έχει υποχωρήσει. Διακήρυξε ότι τα Στενά είναι κλειστά και ενέτεινε τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, χρησιμοποιώντας πυραύλους cruise και drones, με αποτέλεσμα σχεδόν δώδεκα ναυτικοί να έχουν σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοούνται τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Οι συγκρούσεις έχουν οδηγήσει και πάλι τη ναυσιπλοΐα στα Στενά σχεδόν σε πλήρη ακινησία.

Την Τρίτη, κανένα από τα 21 πλοία που διέσχισαν τα Στενά δεν χρησιμοποίησε τη διαδρομή κοντά στο Ομάν, την οποία υποστηρίζουν οι ΗΠΑ. Τα 16 πέρασαν από τον δίαυλο που εγκρίνει το Ιράν, κοντά στις ιρανικές ακτές. Τα υπόλοιπα πέντε ακολούθησαν άλλες πορείες ή είχαν απενεργοποιήσει τους πομποδέκτες εντοπισμού τους.

Για σύγκριση, την προηγούμενη εβδομάδα διέσχιζαν τα Στενά κατά μέσο όρο 30 πλοία ημερησίως, μοιρασμένα μεταξύ των διαδρομών του Ιράν και του Ομάν.

Ο Τραμπ διαθέτει λίγες ελκυστικές επιλογές για να σπάσει το αδιέξοδο. Παρότι οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πολλά από τα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία του ιρανικού ναυτικού, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διαθέτει επαρκές οπλοστάσιο πυραύλων, drones και στόλο μικρών επιθετικών σκαφών ώστε να εμποδίζει την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Στενή συνοδεία πλοίων

Ο αμερικανικός στρατός είχε περιορισμένη επιτυχία τον Μάιο και τον Ιούνιο συνοδεύοντας πλοία κατά μήκος των ακτών του Ομάν, με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών, drones και ελικοπτέρων για την προστασία τους από επιθέσεις.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση του Ιράν, το οποίο έθεσε στο στόχαστρο τη διαδρομή που οι ΗΠΑ χαρακτήριζαν ασφαλή, αναζωπυρώνοντας τις συγκρούσεις στα Στενά και μειώνοντας τις ελπίδες της ναυτιλιακής βιομηχανίας για μια βιώσιμη στρατιωτική λύση.

Ο πρόεδρος θα μπορούσε να αυξήσει την ένταση συνοδεύοντας τα εμπορικά πλοία με αμερικανικά πολεμικά σκάφη. Ειδικοί εκτιμούν ότι θα απαιτούνταν δύο πολεμικά πλοία για τη συνοδεία κάθε δεξαμενόπλοιου ή περίπου δώδεκα για κάθε νηοπομπή.

Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού προειδοποιούν ότι τα ιρανικά drones και οι αντιπλοϊκοί πύραυλοι θα μπορούσαν να μετατρέψουν την περιοχή σε μια πραγματική «ζώνη θανάτου» για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Χερσαία εισβολή

Στο πιο ακραίο σενάριο, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει μια μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερα δαπανηρή χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της περιοχής γύρω από τα Στενά, των οποίων οι βραχώδεις ακτές δημιουργούν σοβαρές επιχειρησιακές δυσκολίες.

Μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε χιλιάδες στρατιώτες και πιθανότατα θα διαρκούσε μήνες.

Το Ιράν προετοιμάζεται για ένα τέτοιο ενδεχόμενο ήδη πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης αριθμούν περίπου 190.000 άνδρες, ενώ υποστηρίζονται από τον τακτικό στρατό της χώρας και διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε συγκρούσεις εναντίον τεχνολογικά ανώτερων αντιπάλων.

Μια χερσαία επιχείρηση στις ιρανικές ακτές θα άφηνε τις αμερικανικές δυνάμεις ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε επιθέσεις από την ενδοχώρα, δήλωσε ο Ντέιβιντ Ντε Ρος, πρώην αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας με ειδίκευση στον Περσικό Κόλπο.

Επέκταση της αεροπορικής εκστρατείας

Μια άλλη επιλογή θα ήταν η κλιμάκωση της στρατιωτικής πίεσης μέσω επιθέσεων σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, γέφυρες και οδικά δίκτυα του Ιράν.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με τέτοιες επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, ακόμη και αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα ενείχε τον κίνδυνο ιρανικών αντιποίνων κατά των ενεργειακών υποδομών των χωρών του Κόλπου και ενδέχεται να μην ανάγκαζε το σκληροπυρηνικό καθεστώς της Τεχεράνης να υποχωρήσει.

Περισσότερες από 20.000 αεροπορικές επιδρομές, καθώς και η προοπτική δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω άρσης κυρώσεων και αποδέσμευσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων που προέβλεπε η αρχική ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ, δεν κατάφεραν να πείσουν το Ιράν να εγκαταλείψει τον έλεγχο των Στενών.

«Το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την αξίωσή του για έλεγχο των Στενών και πιστεύω ότι ο Τραμπ γίνεται ολοένα και πιο απογοητευμένος», δήλωσε η Ντίνα Εσφαντιαρί, ειδική για τη Μέση Ανατολή στην Bloomberg Economics. «Δεν βλέπω εύκολη διέξοδο από αυτή την κατάσταση.»

Παρά τις απειλές, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν φαίνεται να επιθυμούν την επιστροφή στην ακραία ένταση των συγκρούσεων που επικράτησε από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τις αρχές Απριλίου.

Οι ΗΠΑ έχουν περιορίσει κυρίως τα πλήγματά τους σε παράκτιες εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη έχει ανταποδώσει κυρίως με επιθέσεις κατά συμμάχων των ΗΠΑ, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, πριν προχωρήσει σε αποκλιμάκωση.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλήξει την Τεχεράνη ή την καρδιά της ιρανικής επικράτειας. Αντίστοιχα, το Ιράν έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να επιτεθεί στο Ισραήλ ή στις ενεργειακές υποδομές του Περσικού Κόλπου.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει το Ιράν με σφοδρά πλήγματα, για να επιστρέψει στη συνέχεια στη διπλωματική οδό, την οποία έχει δηλώσει ότι προτιμά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ελάχιστοι από τους συνεργάτες του πιστεύουν πως επιθυμεί μια επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο, αν και έχει ενημερωθεί για τα πιθανά σενάρια μιας τέτοιας εξέλιξης, όπως έχει αναφέρει η Wall Street Journal.

Ωστόσο, ο τρέχων γύρος επιδρομών διαρκεί πολύ περισσότερο από προηγούμενες ανταλλαγές πυρών. Οι ΗΠΑ πλήττουν μεγαλύτερο αριθμό και ευρύτερο φάσμα στόχων, ενώ το Ιράν έχει πρόσφατα επιτεθεί σε πλοία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και σε στόχους στο Ομάν.

Οι επιθέσεις του Ιράν κατά την τελευταία εβδομάδα συγκαταλέγονται στις πλέον φονικές για τη ναυτιλία από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

«Και οι δύο πλευρές κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση, επιδιώκοντας να αυξήσουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ, να αποδυναμώσουν τον αντίπαλο και τελικά να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με καλύτερους όρους», δήλωσε η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια του προγράμματος Μέσης Ανατολής στο βρετανικό think tank Chatham House.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αυτή η αναμέτρηση μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα και να προκαλέσει μια ακόμη μεγαλύτερη σύγκρουση, εάν δεν βρεθεί σύντομα τρόπος αποκλιμάκωσης.