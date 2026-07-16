Reuters: Το Ιράν ζήτησε στους Χούθι να κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα αν οι ΗΠΑ πλήξουν το ηλεκτρικό του δίκτυο

Το Ιράν έχει ζητήσει από το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη να βρίσκεται σε ετοιμότητα για το κλείσιμο της θαλάσσιας οδού της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα, σοβαρή απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Σύμφωνα με δύο ανώτατες ιρανικές πηγές και μία περιφερειακή πηγή με γνώση του θέματος, το ενδεχόμενο αυτό έχει συζητηθεί στο εσωτερικό της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας και το σχετικό μήνυμα έχει ήδη διαβιβαστεί στους συμμάχους της Τεχεράνης, τους Χούθι. Οι ίδιες πηγές, που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ανέφεραν ότι οι Χούθι ενημερώθηκαν πρόσφατα για το αίτημα του Ιράν, χωρίς να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο αυτό μεταφέρθηκε ή αν συνδέεται χρονικά με την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη, περί επίθεσης σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν και εκπρόσωπος των Χούθι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το δημοσίευμα του Reuters.

Χούθι: Ανάπτυξη πυραύλων και drones κοντά στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Πηγή προσκείμενη στους Χούθι δήλωσε ότι η οργάνωση έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας, αναπτύσσοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κοντά στο στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, που αποτελεί τη θαλάσσια πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα. Οι δυνάμεις τους έχουν αναπτυχθεί στα υψίπεδα της Υεμένης με θέα προς τη Χοντέιντα και τον Κόλπο του Άντεν και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αναμένουν μόνο την εντολή για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις.

Οποιαδήποτε απειλή κατά της Ερυθράς Θάλασσας και του στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ ενδέχεται να επιδεινώσει δραματικά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, η οποία έχει ήδη ενταθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Παράλληλα, αναδεικνύει τους αυξημένους κινδύνους που απορρέουν από τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Με τα Στενά του Ορμούζ ήδη εκτός λειτουργίας, ενδεχόμενες επιθέσεις των Χούθι σε πλοία ή λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα θα έθεταν ταυτόχρονα εκτός λειτουργίας τις δύο βασικές οδούς εξαγωγής πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο τόσο στην ενεργειακή κρίση όσο και στην ευρύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, την τελική απόφαση για το πότε θα κλείσει το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ θα λάβουν στελέχη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), τα οποία βρίσκονται ήδη στην Υεμένη.

Κλιμάκωση με τη Σαουδική Αραβία

Σε ένδειξη της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή, οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους τη Δευτέρα. Η ενέργεια αυτή σηματοδότησε τη διάρρηξη της τετραετούς εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο αναλυτής Μέσης Ανατολής της Verisk Maplecroft, Τόρμπγιορν Σόλβεντ, δήλωσε ότι η νέα ένταση μεταξύ Χούθι και Σαουδικής Αραβίας εκδηλώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία.

«Αν οι συγκρούσεις ενταθούν και επεκταθούν στις ενεργειακές υποδομές και τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, θα απειληθεί η μοναδική μεγάλη εναλλακτική διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου από την περιοχή», ανέφερε.

Δύο περιφερειακές πηγές κοντά στη σαουδαραβική κυβέρνηση δήλωσαν ότι το Ριάντ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις απειλές του Ιράν και των Χούθι, επισημαίνοντας ότι η Σαουδική Αραβία γνωρίζει πως οι αντάρτες της Υεμένης συντονίζονται πλέον στενά με την Τεχεράνη όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι επιπτώσεις στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές

Η τρέχουσα σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων, πριν από τον πόλεμο, διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς.

Μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχειρίας του Ιουνίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη έχουν ενταθεί, επηρεάζοντας σημαντικά τις ενεργειακές ροές.

Έκτοτε, σημαντικές ποσότητες πετρελαίου του Περσικού Κόλπου διοχετεύονται προς την Ερυθρά Θάλασσα μέσω σαουδαραβικού αγωγού, με τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό να μεταφέρει πλέον περίπου το 7% της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων των Χούθι σε εμπορικά πλοία στον πόλεμο της Γάζας, πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάστηκαν να εκτρέψουν τα δρομολόγιά τους μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς.

Σήμερα, περίπου το 70% των ενεργειακών εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποιείται μέσω του λιμένα Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που σημαίνει ότι τυχόν επιθέσεις στην περιοχή θα είχαν σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Μία από τις περιφερειακές πηγές υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλώντας τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής πίεσης που ακολουθεί.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι το κλείσιμο του στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο.

«Οποιοσδήποτε διαθέτει ακόμη και ένα τυφέκιο μπορεί να διαταράξει τη ναυσιπλοΐα. Δεν χρειάζονται προηγμένοι πύραυλοι για να σταματήσουν τα πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν θεωρεί τους Χούθι μέρος του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», στον οποίο συμμετέχουν επίσης η Χεζμπολάχ του Λιβάνου και σιιτικές ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ. Παρότι οι Χούθι δεν έχουν εμπλακεί επίσημα στη νέα σύγκρουση, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη τους παρέχει όπλα, χρηματοδότηση και εκπαίδευση, ακόμη και μέσω της Χεζμπολάχ. Το Ιράν απορρίπτει τις συγκεκριμένες κατηγορίες.