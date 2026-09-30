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Bloomberg: Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τα σενάρια για επανένταξη της Βρετανίας
Ειδήσεις
16:19 - 30 Σεπ 2026

Bloomberg: Πώς αντιμετωπίζει η ΕΕ τα σενάρια για επανένταξη της Βρετανίας

Reporter.gr Newsroom

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Η δέσμευση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, να εξετάσει το ενδεχόμενο να πάει «μέχρι τέλους» και να προτείνει ακόμη και την επιστροφή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πολιτικό ρίσκο για το νέο ηγέτη των Εργατικών.

Από την πλευρά της, η ΕΕ έδωσε σήμερα (30/9) τη δική της απάντηση. «Καλώς ήρθατε πίσω», δήλωσε αστειευόμενος στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη. Ο Μακρόν εξήρε την «τόλμη» του Μπέρναμ και πρόσθεσε ότι θα ήταν καλή απόφαση για το Ηνωμένο Βασίλειο να επανενταχθεί στην ΕΕ.

Από τη μεριά του, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι το Brexit ήταν μια «τεράστια απώλεια» τόσο για τον βρετανικό λαό όσο και για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, προσθέτοντας ότι, εάν η Βρετανία αποφασίσει να επιστρέψει, η Ισπανία θα «ανοίξει και πάλι την αγκαλιά της» στους Βρετανούς.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η αναζωπύρωση της συζήτησης για το Brexit ενδέχεται να δώσει νέα ώθηση στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα με το οποίο η Βρετανία αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών είχαν ήδη αρχίσει να βελτιώνονται από την εκλογή της κυβέρνησης των Εργατικών το 2024, μετά τις τεταμένες διαπραγματεύσεις για το Brexit επί διαδοχικών Συντηρητικών πρωθυπουργών, όπως ο Μπόρις Τζόνσον.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο Bloomberg ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί «στενό και πολύτιμο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτοντας ότι η ΕΕ παραμένει «ανοιχτή στη συζήτηση των επιλογών που ενδέχεται να προτείνει».

Σε ιδιωτικό επίπεδο, ωστόσο, στις Βρυξέλλες εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο αλλαγών στάσης από τη βρετανική πλευρά ως προς το είδος της επαναπροσέγγισης με την ΕΕ που επιδιώκει, δεδομένης της έλλειψης συνέπειας που έχει επιδείξει η βρετανική ηγεσία κατά τη δεκαετία που ακολούθησε το Brexit.

Τα κρίσιμα ζητήματα που θα συζητηθούν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου

Σε αυτό το φόντο, μια σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου είχε ήδη προγραμματιστεί για φέτος, όμως αναβλήθηκε μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την πρωθυπουργία της Βρετανίας. Η σύνοδος, η οποία έχει πλέον προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, αναμένεται να επικεντρωθεί σε τρία βασικά ζητήματα:

  • τη διασύνδεση των αγορών άνθρακα της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστών ως Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών,
  • μια συμφωνία για το εμπόριο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων και
  • ένα πρόγραμμα κινητικότητας νέων, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των πολιτικών ευαισθησιών γύρω από το μεταναστευτικό.

Από τη δική του πλευρά, ο Μπέρναμ δήλωσε ότι θέλει να αξιοποιήσει τη σύνοδο για να παρουσιάσει τρεις επιλογές: την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ, την επιστροφή της στην ενιαία αγορά του μπλοκ και την ένταξη σε τελωνειακή ένωση.

Η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για επιστροφή στην Ένωση δεν θα συνοδευόταν από ειδική μεταχείριση για τη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στις εξαιρέσεις που είχε εξασφαλίσει πριν από την αποχώρησή της.

Παρά ταύτα, οι περισσότεροι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες υποδέχθηκαν θετικά την αλλαγή τόνου από το Λονδίνο. Άλλοι, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν σε μια δόση *schadenfreude* — ενός αισθήματος χαιρεκακίας — καθώς η θέση του Μπέρναμ ότι το Brexit έχει προκαλέσει «περισσότερη ζημιά παρά όφελος» είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρη την ΕΕ.

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