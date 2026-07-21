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Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου
Ειδήσεις
16:17 - 21 Ιουλ 2026

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές αναταράξεις στις εξαγωγές πετρελαίου του Καζακστάν προκαλεί η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να αναστείλει τη μεταφορά αργού μέσω του αγωγού της Caspian Pipeline Consortium (CPC) προς το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, μετά τις διαδοχικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις εξελίξεις, ο τερματικός σταθμός του CPC αναμένεται να σταματήσει να παραλαμβάνει νέες ποσότητες πετρελαίου μέσω του αγωγού από αργότερα μέσα στην ημέρα, καθώς ολοένα και περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν να αποστείλουν τα πλοία τους στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, επικαλούμενες τους αυξημένους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η εξέλιξη αυτή απειλεί να επηρεάσει όχι μόνο τις εξαγωγές αλλά και την ίδια την παραγωγή πετρελαίου του Καζακστάν. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, εάν η διακοπή της λειτουργίας του CPC παραταθεί έως το τέλος της εβδομάδας, οι πετρελαϊκές εταιρείες ενδέχεται να υποχρεωθούν να μειώσουν την παραγωγή τους, καθώς ο συγκεκριμένος αγωγός αποτελεί τη βασική δίοδο μέσω της οποίας το καζακικό αργό διοχετεύεται στις διεθνείς αγορές.

Αυξημένη ανησυχία μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που κινούνται εντός ή κοντά στη θαλάσσια περιοχή όπου λειτουργεί ο τερματικός σταθμός του CPC, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Αν και η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για τα περιστατικά, οι ουκρανικές στρατιωτικές αρχές έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες σε επιχειρήσεις κατά μη κατονομαζόμενων πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ των πλοίων που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται και δεξαμενόπλοια δυτικών συμφερόντων.

Οι επιθέσεις σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθεί να επηρεάζει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και τις θαλάσσιες εμπορικές μεταφορές στην περιοχή.

Κρίσιμη οδός για τις εξαγωγές του Καζακστάν

Παρότι ο τερματικός σταθμός του CPC βρίσκεται σε ρωσικό έδαφος, οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του συγκεκριμένου αγωγού δεν έχουν υπαχθεί στις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, γεγονός που είχε επιτρέψει έως σήμερα τη συνέχιση της μεταφοράς καζακικού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Ωστόσο, η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα δημιουργεί νέα εμπόδια για το Καζακστάν, το οποίο, ως περίκλειστο κράτος χωρίς άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές υποδομές διαμετακόμισης για τη διάθεση του αργού πετρελαίου του στο εξωτερικό.

Η ενδεχόμενη παρατεταμένη αναστολή της λειτουργίας του CPC εκτιμάται ότι θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή του Καζακστάν όσο και στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τις διεθνείς ροές εφοδιασμού.

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