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Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων
Ειδήσεις
09:01 - 22 Ιουλ 2026

Ουκρανία: «Νέα γενιά» στο τιμόνι των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την πίεση των διαδηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όρισε την Τρίτη (22/7) τον νεαρό υποστράτηγο Μιχαΐλο Ντραπάτι ως νέο αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων στους δρόμους, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αλλαγή στη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Ζελένσκι αντικατέστησε τον 60χρονο Ολεξάντρ Σίρσκι με τον 43χρονο Ντραπάτι, έναν ιδιαίτερα έμπειρο και ευρέως σεβαστό διοικητή, ο οποίος ηγήθηκε των Χερσαίων Δυνάμεων της Ουκρανίας την περίοδο 2024-2025 και θεωρείται εκπρόσωπος μιας νέας γενιάς στρατηγών.

Η κυβερνητική αναδιάρθρωση της περασμένης εβδομάδας και η απομάκρυνση του 35χρονου, τεχνολογικά προσανατολισμένου μεταρρυθμιστή υπουργού Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προκάλεσαν ανησυχία σε αναλυτές ότι η πρόσφατη δυναμική της Ουκρανίας στο πεδίο των επιχειρήσεων ενδέχεται να ανακοπεί.

Το Κίεβο επιδιώκει να αποκτήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα πλήττοντας συστηματικά τον ρωσικό ενεργειακό τομέα – βασική πηγή εσόδων του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού – καθώς και τις γραμμές εφοδιασμού και τις υποδομές logistics.

«Οι επιχειρήσεις των Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων συνεχίζονται και πρέπει να διατηρήσουν σταθερό ρυθμό. Το σχέδιό μας για κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας και το πρόγραμμα πληγμάτων μέσης εμβέλειας θα εφαρμοστούν με απόλυτη ακρίβεια», δήλωσε ο Ζελένσκι παρουσιάζοντας τον νέο αρχηγό.

Η αιφνιδιαστική αναδιάρθρωση της κυβέρνησης προκάλεσε πολιτική κρίση, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες της εσωτερικής διακυβέρνησης της Ουκρανίας, σε μια περίοδο όπου, λόγω του πολέμου, δεν διεξάγονται εκλογές.

Ο Ντραπάτι ως «φωνή αλλαγής»

Ο διορισμός του Ντραπάτι ακολουθεί ημέρες διαδηλώσεων που πυροδοτήθηκαν από τις, κατά τους επικριτές της κυβέρνησης, ανεπαρκώς αιτιολογημένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Παράλληλα, αντανακλά την επιθυμία πολλών Ουκρανών για μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας ως καθοριστικού παράγοντα στον πόλεμο. Η στρατιωτική του πορεία έχει διαμορφωθεί μέσα από περισσότερα από δέκα χρόνια μάχης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Σίρσκι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην άμυνα του Κιέβου κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής και βρισκόταν στη θέση του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων από τις αρχές του 2024.

Ωστόσο, είχε δεχθεί έντονη κριτική για τον άκαμπτο τρόπο διοίκησής του, με αρκετούς στρατιωτικούς να υποστηρίζουν ότι οδήγησε σε αδικαιολόγητα υψηλές απώλειες προσωπικού.

Οι επικρίσεις εναντίον του εμφανίζονταν κατά διαστήματα, όμως οι κυβερνητικές αλλαγές της περασμένης εβδομάδας ανέδειξαν τις βαθιές διαφωνίες στο εσωτερικό της ουκρανικής αμυντικής ηγεσίας.

Επικριτές του Ζελένσκι τον κατηγορούσαν ότι είχε ταχθεί υπέρ του Σίρσκι στη διαμάχη του με τον Φεντόροφ, ενώ αναλυτές εξέφραζαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ουκρανία θα μπορούσε να ανατρέψει την πορεία του πολέμου, που πλέον διανύει το πέμπτο έτος του, υπό την ηγεσία του Σίρσκι.

«Θα εργαστώ με υπευθυνότητα, απόλυτη προσήλωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους που υπερασπίζονται σήμερα τη χώρα μας», έγραψε ο Ντραπάτι στο Facebook.

Ο Φεντόροφ, η επιστροφή του οποίου στο υπουργείο Άμυνας αποτελούσε βασικό αίτημα των διαδηλωτών, χαιρέτισε τον διορισμό.

«Πρόκειται για μια ανάσα φρέσκου αέρα και μια νέα πηγή ελπίδας στον αγώνα των ελεύθερων ανθρώπων για ελευθερία και δικαιοσύνη. Είναι η φωνή της αλλαγής που δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο βετεράνος πολέμου και ένας από τους διοργανωτές των διαδηλώσεων, Ντμίτρο Κοζιατίνσκι, χαρακτήρισε επίσης τον διορισμό του Ντραπάτι «δώρο», καθώς ανακοινώθηκε ανήμερα των γενεθλίων του.

Το πολιτικό μέλλον του Φεντόροφ παραμένει αβέβαιο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι του πρότεινε μια «αξιοπρεπή θέση» με αρμοδιότητα τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του κράτους, όμως ο πρώην υπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι επιθυμεί μόνο την επιστροφή του στο υπουργείο Άμυνας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι επέλεξε τον Γιεβχένι Χμάρα, έως τότε υπηρεσιακό επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, ως υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας.

«Όλοι επιδιώκουμε το ίδιο: να νικήσουμε τον εχθρό και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες – τόσο στο μέτωπο όσο και μέσω της πίεσης προς τη Ρωσία – που θα την αναγκάσουν να προσέλθει στην ειρήνη», κατέληξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

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